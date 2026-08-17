El sueldo de Brandon Clarke abre un conflicto en la NBA tras su muerte: 12,5 millones de dólares en juego

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 AGO 2026 - 14:54h.

La familia del exjugador tendría derecho al dinero de su último año de contrato, aunque la cantidad no salga directamente de las arcas de la franquicia

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La muerte de Brandon Clarke, fallecido por sobredosis el pasado mes de mayo a los 29 años y excompañero de Santi Aldama, sigue siendo un tema de conversación en la NBA y dentro de los Memphis Grizzlies. El ala-pívot todavía tenía una temporada pendiente del contrato que había firmado con la franquicia de Tennessee en 2022, con unos 12,5 millones de dólares brutos por cobrar y el modo en el que debe abonarse esa cantidad ha abierto un debate algo controvertido.

La trayectoria de Brandon Clarke en los Memphis Grizzlies

Clarke fue seleccionado en el puesto 21 del Draft de 2019 por Oklahoma City Thunder, aunque fue traspasado inmediatamente a Memphis. Allí disputó 309 partidos de temporada regular, con promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes, además de un 60% de acierto en tiros de campo. Durante su etapa en Tennessee compartió vestuario con figuras como Ja Morant y el español Santi Aldama, aunque las lesiones condicionaron especialmente su carrera. En 2023 sufrió una rotura del tendón de aquiles y en 2025 padeció un esguince en el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. El 11 de mayo de 2026, sería encontrado sin vida dentro de su domicilio en Los Ángeles.

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El contrato de Brandon Clarke protegía a sus familiares

Según ha informado Alex Schiffer, de Front Office Sports, el dinero no va a ser pagado directamente por los Grizzlies, sino a través de una póliza de seguro. Una información que, además, ha sido matizada por el agente de Clarke, Mark Bartelstein. El representante asegura que la familia del jugador está protegida económicamente por las condiciones de su contrato y que, aunque la franquicia no vaya a abonar la cantidad, "el apoyo que toda la organización de los Grizzlies ha mostrado hacia ellos durante este momento devastador ha ido más allá de las palabras".

La cuestión tiene su origen en el convenio colectivo de la NBA, que permite a las franquicias contratar un seguro sobre determinados contratos para protegerse económicamente ante situaciones como el fallecimiento de un jugador. No todos los equipos aplican exactamente las mismas condiciones, por lo que el contenido concreto del acuerdo de Clarke resulta absolutamente determinante.

La franquicia ya habría abonado los salarios correspondientes a la temporada que Clarke había completado antes de su fallecimiento y los pagos pendientes de ese curso se extenderían hasta octubre. Después, el contrato quedaría rescindido automáticamente por su muerte. El escenario deja una incógnita: si el seguro contratado debe hacerse cargo de los 12,5 millones de dólares correspondientes al último año y, sobre todo, si las circunstancias del fallecimiento (sobredosis) pueden afectar a esa cobertura.