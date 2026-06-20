Cómo y dónde ver el Valencia Basket - FC Barcelona, segundo partido de la final ACB

David Torres 20 JUN 2026 - 11:08h.

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ValecniaEl Valencia Basket y el Barça se medirán este sábado en el Roig Arena en el segundo capítulo de la final de la Liga Endesa después de que el equipo de Xavi Pascual lograra un agónico y valioso triunfo por 112-113 en la prórroga de la brillante apertura de la serie que ambos firmaron el martes en ese mismo escenario.

La victoria, además de darle el primer punto de la serie, le otorga ahora al conjunto catalán el factor cancha, lo que añade un punto de presión extra para el Valencia, dado que tras este choque, la eliminatoria se trasladará al Palau Blaugrana para el tercer y, si hiciera falta, el cuarto choque.

No obstante, el equipo de Pedro Martínez ya vivió una situación similar en la Euroliga en la que en su serie de cuartos de final ante el Panathinaikos perdió los dos primeros choques como local, ganó los dos siguientes en un OAKA infernal y doblegó al equipo griego en el quinto choque de nuevo en València, que volvería a acoger el partido de desempate si lo hubiera.

La igualdad está siendo la tónica en los enfrentamientos recientes entre estos dos equipos tanto en la actual temporada como en los últimos choques en Valencia en un duelo entre los dos ataques más eficaces de la competición que dieron una exhibición ofensiva en el primer partido de la final. Valencia Basket necesitará mantener la eficacia en el tiro de dos, el control de rebote y la capacidad de evitar pérdidas mostrada en el primer choque y al mismo tiempo, tratar de controlar la producción ofensiva de un Barça que batió varios récords en el partido del jueves. El conjunto taronja mantendrá las ausencias por lesión de Xabi López-Arostegui y Nate Reuvers, mientras que Josep Puerto, que ya ha comenzado a trabajar junto al resto de sus compañeros, todavía no ha regresado a las convocatorias tras algo menos de mes y medio alejado de las pistas.

Cómo y dónde ver el Valencia Basket - FC Barcelona, segundo partido de la final ACB

El primer equipo masculino de Valencia Basket buscará con el apoyo de su público recomponerse rápido de la derrota por un punto en la prórroga del primer partido del Playoff Final ante el Barça con el objetivo de buscar un triunfo que equilibre la eliminatoria en el segundo asalto de la serie ante el Barça (sábado 20, 20:00h, Roig Arena, DAZN/ Movistar+/ Orange/ Vodafone TV) antes del cambio de sede de la final. El Roig Arena presentará una de las mejores entradas del curso para este segundo partido del Playoff Final en el que el cuadro taronja tratará de hacerse fuerte como local ante un rival al que solo ha podido ganar en dos de los once precedentes de partidos de playoff acb que ha disputado en casa.