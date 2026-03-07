David Torres 07 MAR 2026 - 14:10h.

Valencia Basket recibe a uno de los gallos de acb

El Valencia Basket y el UCAM Murcia se miden este domingo en el Roig Arena en un duelo en el que los locales tratarán de hacerse fuertes en la segunda plaza que ahora ocupan ante el pujante equipo de Sito Alonso, que ha vencido en cinco de sus últimas seis visitas a Valencia.

El equipo valenciano es segundo con 15 triunfos, uno más de los que tiene el conjunto murciano que es tercero con 14, los mismos que el Barcelona que es cuarto y visita este mismo domingo al Breogán. El conjunto de Pedro Martínez tiene un +285 de 'basket average' general, el de Alonso tiene +134 y el equipo de Xavi Pascual tiene +172.

Cómo y dónde ver el Valencia Basket - UCAM Murcia

La Liga Endesa vuelve al Roig Arena cinco semanas después de nuestro último partido como locales en esta competición en un choque en el que el primer equipo masculino de Valencia Basket recibe al UCAM Murcia (domingo 8, 17:00h, Roig Arena, DAZN) en un duelo directo en la parte más alta de la clasificación correspondiente a la jornada 21 de la acb. Tras reencontrarse con su afición el jueves con un trabajado triunfo en EuroLeague ante Zalgiris Kaunas, el equipo taronja repite frente a su público para enfrentarse a un rival que se le ha dado mal en los últimos precedentes (los murcianos han ganado en cinco de sus últimas seis visitas a València) y que le ganó en la primera vuelta por 92-80 siendo uno de los rivales que mejor ha podido contener la propuesta ofensiva de nuestro equipo. La capacidad para imponer nuestro ritmo en ataque y la lucha bajo los aros en un partido que enfrenta a los dos equipos que mejor rebotean en la competición se antojan como dos de los aspectos decisivos en este choque. El entrenador Pedro Martínez contará con su plantilla al completo para afrontar este partido, por lo que tendrá que realizar tres descartes técnicos, uno de ellos de un jugador no formativo por la normativa acb. Valencia Basket comienza esta jornada en la segunda posición con un balance de 15-5.