David Torres 06 MAR 2026 - 07:31h.

La Euroliga regresa al Roig Arena con un complicado reto ante Zalgiris Kaunas

Valencia Basket tuvo que tirar a la lona muchas veces al Zalgiris Kaunas para acabar imponiéndose por 91-87

Compartir







ValenciaValencia Basket tuvo que tirar a la lona muchas veces al Zalgiris Kaunas para acabar imponiéndose por 91-87 y sumar por primera vez 20 triunfos en Euroliga en un partido en el que fue siempre por delante pero donde los lituanos se agarraron una y otra vez y con su acierto en el triple, llegaron a empatar el choque en el último minuto. Una canasta desde la media distancia de Brancou y la tranquilidad de Montero en el tiro libre decidieron el triunfo valenciano. El equipo taronja tomó rápido el mando del partido con su acierto en el triple y cuando su rival consiguió encontrar algo de ritmo, se mantuvo por delante con la capacidad de desborde de Moore y dos momentos de inspiración de Pradilla y Reuvers. Zalgiris Kaunas se acercó en la recta final del segundo cuarto, pero Valencia Basket defendió muy bien las últimas acciones de la primera mitad y fue sumando punto a punto para irse once arriba al intermedio. Esa ventaja permitió a los hombres de Pedro Martínez sobrevivir a la inspiración ofensiva del cuadro lituano en el inicio del tercer cuarto que le llevó a acercarse a dos, aunque los exteriores de Valencia Basket, especialmente Montero, sacaron la personalidad en ese momento delicado para mantener por encima al conjunto taronja al llegar al último cuarto. Los intentos de romper el partido se encontraron con los triples del Zalgiris, que lo empató a 87 (la segunda vez desde el 2-2) dentro del último minuto. Pero el Roig Arena protegió su aro en los últimos segundos para asegurar la victoria.

El entrenador Pedro Martínez comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por Darius Thompson, Brancou Badio, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Neal Sako. Un alley-oop bajado por el pívot francés fue la primera canasta del partido y aunque Wright metió la primera de los visitantes, dos triples de Thompson y un aro pasado de Pradilla abrían un parcial que extendían Montero acertando desde detrás del arco y una antideportiva sobre Costello que se quedó en dos puntos para llegar con nueve de ventaja al ecuador del primer cuarto. El primer triple visitante, obra de Bradzeikis, colocaba el 15-9 pero Moore encadenó dos acciones positivas atacando el aro con potencia y dos tiros libres para contener el momento ofensivo del alero lituano y poner la ventaja valenciana por primera vez en la decena. Key recuperó un balón para colgarse sin oposición y De Larrea aprovechó su viaje al tiro libre para acabar el primer acto con 25-13.

Valencia Basket tuvo que tirar a la lona muchas veces al Zalgiris Kaunas para acabar imponiéndose por 91-87

Los bases del Zalgiris Kaunas activaron la ofensiva visitante en el inicio del segundo cuarto, lo que llevó a Pedro Martínez a parar el partido tras encajar un parcial de 0-6 que cortó Moore con una acción individual. Aunque el equipo lituano atacaba con paciencia para acabar sacando provecho, cuatro puntos de Pradilla y una nueva bandeja de Omari defendían la renta valenciana. Reuvers devolvió el triple de Butkevicius y luego sacó una canasta con adicional para poner una nueva máxima ventaja a cinco minutos para el descanso antes de que Francisco estrenara su cuenta particular. Omari seguía a lo suyo, esta vez desde la media distancia, pero el Zalgiris Kaunas encontró un momento de acierto para poner el 41-34 antes de una canasta tras rebote ofensivo de Key. Los interiores de ambos equipos aprovechaban las ventajas de tamaño propiciados por los cambios en defensa para anotar en la pintura y Sleva acertaba con el triple para seguir recortando pero el segundo tapón de Costello cortó un poco el momento visitante. El equipo taronja se dejó algunos puntos en el tiro libre pero supo cerrar su aro con energía y gracias a un triple de Brancou, mandaba el partido al descanso con 50-39.

Wright anotó la primera de la segunda mitad pero Taylor y Thompson replicaban desde la media distancia y Sako palmeaba dentro el fallo de un compañero antes de dos triples seguidos de Tubelis y Francisco y dos canastas de Wright y Lo para un parcial que colocaba el 56-53. Moore lo cortó en 0-10 pero el ataque lituano estaba desatado para ponerse a dos con un triple de Bradzeikis al llegar a la mitad del tercer cuarto. Tras el tiempo muerto de Pedro, Costello clavó un triple y una buena circulación acabó con un mate de Reuvers. Aunque el cuadro lituano estaba en un momento de inspiración máxima y conseguía anotar en cada viaje, Brancou también encontró el camino al aro. La lesión de Tubelis en el tobillo izquierdo no rebajó la energía visitante aunque sí bajo un poco el acierto y Puerto consiguió convertir un aro pasado para mantener a Valencia Basket por delante. Un balón bien luchado habilitó a Montero para la canasta desde la media distancia pero un triple de Lo mantenía el marcador apretado. Jean volvió a inventarse un pasillo hasta el aro para dejarlo en 71-64 con diez minutos por jugar.

Pradilla tras rebote ofensivo metió la primera del último cuarto y aunque dos canastas seguidas de Butkevicius volvían a acercar al Zalgiris Kaunas, un triple de Taylor y un balón recuperado (con Instant Replay mediante) proporcionaba una estrategia de fondo para que Sako se colgase del aro y Masiulis gastase el tiempo muerto con minuto y medio del último cuarto disputado. Wright iba convirtiendo desde el tiro libre pero otra acción defensiva, en este caso una recuperación de Brancou recorriendo el campo completo en un sprint, permitía tras un rebote ofensivo de Sako al escolta senegalés convertir un triple y Pradilla se escurría hasta el aro para la bandeja. Pese al triple de Sleva, Moore convirtió en dos puntos una asistencia de Costello pero dos tiros libres de Wright y un triple de Bradzeikis ponían el 85-79 antes de que Reuvers hundiera en el aro un rebote ofensivo. Francisco habilitó a Wright para la canasta y tras un fallo taronja, Sleva convirtió un 3+0 que metía el partido en los últimos dos minutos con 87-84. No aprovechó ninguna de sus dos opciones el conjunto taronja desde detrás del arco y un triple de Francisco empataba el partido a 87 dentro ya del último minuto. Brancou consiguió anotar desde la media distancia y el triple de Francisco se perdió por la línea de fondo sin tocar el aro. Montero escondió la pelota todo lo que pudo antes de que le hicieran la falta táctica y no perdonó desde el tiro libre. El último tiro de los lituanos no entró y el marcador se paró en el definitivo 91-87.

El resumen