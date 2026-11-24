David Torres 24 NOV 2026 - 22:37h.

Valencia Basket sigue imparable y bate ante Breogán su récord de anotación histórico (129-111)

Valencia Basket fue siempre a remolque

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ValenciaEl Valencia Basket sufrió un frenazo en su gran trayectoria europea. El conjunto taronja cayó por 83-86 ante el Panathinaikos en el Roig Arena, en un encuentro muy igualado que se decidió por pequeños detalles. Los de Xavi Albert, que llegaban como líderes de la Euroliga y después de cuatro victorias consecutivas, no pudieron superar a uno de los grandes aspirantes al título. El partido tenía un componente especial. Ambos equipos volvían a encontrarse seis meses después de la histórica eliminatoria de cuartos de final de la pasada temporada, cuando el Valencia Basket remontó para conseguir por primera vez en su historia el billete para la Final Four. Esta vez, el desenlace fue diferente.

El Panathinaikos golpea antes del descanso

El encuentro arrancó con mucha igualdad. Ninguno de los dos equipos consiguió imponer su ritmo y el primer cuarto terminó con empate a 19. El Valencia encontró puntos para mantenerse en el partido, pero el conjunto griego supo responder a cada intento local.

La primera ventaja visitante llegó en el segundo periodo. El Panathinaikos mejoró sus prestaciones y se llevó el parcial por 15-20 para marcharse a los vestuarios con cinco puntos de renta (34-39). Los valencianos necesitaban reaccionar para evitar que su rival controlase el encuentro.

Una reacción insuficiente para evitar la derrota

Tras el descanso, el Valencia Basket intentó cambiar la dinámica, pero el tercer cuarto terminó nuevamente en tablas (25-25). El marcador reflejaba la dificultad de los locales para recortar diferencias ante un Panathinaikos que supo administrar su ventaja.

En el último periodo, los taronja apretaron y se impusieron por 24-22, pero la reacción llegó demasiado tarde. El 83-86 confirmó una derrota dolorosa para el Valencia Basket, que pierde una oportunidad de reforzar su liderato y ve frenada su buena dinámica continental. El Roig Arena se quedó sin la revancha soñada.