David Torres 16 ABR 2026 - 16:38h.

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El Valencia Basket cierra la fase regular en Bosnia contra el Dubai con los deberes hechos

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ValenciaEl Valencia Basket cerrará este viernes, con todos los deberes hechos, la larga fase regular de la Euroliga en Bosnia, el país en el que juega el Dubai sus partidos como local desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El equipo de Pedro Martínez se aseguró, primero, un puesto entre los diez primeros y no quedar eliminado al final de esta primera etapa del torneo; después, quedar entre los seis mejores y clasificarse de manera directa para los cuartos de final, la eliminatoria previa a la Final a Cuatro; y, finalmente, un puesto en el ‘top cuatro’, lo que le da ventaja de pista en ese cruce.

¿Cómo y dónde ver el Dubai - Valencia Basket?

El primer equipo masculino de Valencia Basket cierra la fase regular de la EuroLeague visitando por primera vez la pista del Dubai Basketball (viernes 17, 20:00h, Arena Husejin Smajlovic, Movistar Deportes 4) en un encuentro correspondiente a la jornada 38 de la máxima competición continental que se disputará en la localidad bosnia de Zenica. Con el billete para el Playoff y el factor cancha garantizados, el equipo taronja afronta esta última jornada con la opción por primera vez en su historia de acabar como primero de la Liga Regular, aunque no depende de sí mismo para ello ya que además de ganar al Dubai Basketball, necesitaría una derrota del Olympiacos. En cualquier caso, los hombres de Pedro Martínez no pueden caer por debajo de la tercera posición. Valencia Basket pone a prueba su buena racha de resultados ante uno de los mejores equipos como local (13-5 del Dubai Basketball en casa), que ha anotado 94,3 puntos con una eficacia ofensiva de 1,21 en los cuatro partidos de EuroLeague que ha tenido que jugar en Bosnia, que es el conjunto que menos balones pierde en la competición (10,5), el que más tiros libres anota (19,1) con el mejor porcentaje (81,3%). En el único enfrentamiento previo entre estos dos equipos, el choque de la primera vuelta, Valencia Basket remontó para imponerse por 80-78. Con el regreso de Sergio De Larrea a los entrenamientos, Xabi López-Arostegui será el único jugador que no pueda estar en la expedición que el conjunto desplazará para afrontar este partido y su compromiso del domingo en la cancha del Bàsquet Girona. Valencia Basket afronta esta última jornada desde la segunda posición de la EuroLeague con un balance de 24-13.