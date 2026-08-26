Insolac Caja87 afronta su salto a Primera FEB con el objetivo de seguir creciendo

Álvaro Borrego 26 AGO 2026 - 15:51h.

El club sevillano, que superó los 5.000 espectadores en los últimos partidos de la pasada temporada, sitúa su objetivo deportivo en asentarse en la categoría y competir por la zona media de la clasificación.

Compartir







Insolac Caja87 afronta su primera temporada en Primera FEB con la ambición de competir al máximo nivel, pero también con la convicción de que el crecimiento del proyecto debe ir acompañado de una estrategia sostenible. El club sevillano, creado hace apenas 20 meses, ha experimentado una evolución extraordinariamente rápida y encara ahora un nuevo salto de categoría con el objetivo de consolidarse entre los principales proyectos del baloncesto nacional.

La dimensión alcanzada por Insolac Caja87 durante su etapa en 2ª FEB ya puso de manifiesto el potencial de su proyecto. El equipo contó con más de 3.000 abonados y disputó encuentros que llegaron a superar los 5.000 espectadores, cifras especialmente significativas para un club de tan reciente creación y que evidencian la existencia de una importante base social y de un creciente interés por el baloncesto en Sevilla.

“Caja87 ha demostrado que existe una demanda y una ilusión muy importantes alrededor del proyecto. En muy poco tiempo hemos conseguido construir una masa social a la que queremos agradecer su apoyo constante y que nos hace ser muy optimistas, pero también nos obliga a ser responsables con el siguiente paso”, explica Gonzalo Crespo, presidente de la entidad.

El salto a Primera FEB supone también una importante evolución desde el punto de vista económico y organizativo. El presupuesto de Caja87 durante la pasada temporada ya superó los 900.000 euros, mientras que para su estreno en la nueva categoría el club se mueve ya en parámetros económicos propios de la zona media de Primera FEB.

PUEDE INTERESARTE La venta de Los Angeles Lakers podría estar conectada con Donald Trump: una investigación federal y un apellido relacionado

“Subir a Primera FEB implica elevar el nivel en todos los ámbitos: el deportivo, el organizativo, el comercial, las infraestructuras y también las exigencias del día a día. Estamos haciendo ese esfuerzo porque queremos estar a la altura de la categoría, pero siempre desde una perspectiva de crecimiento ordenado”, señala Crespo.

En este proceso, el presidente de Caja87 quiere poner especialmente en valor el papel de Insolac, patrocinador principal del club y socio fundamental desde el nacimiento del proyecto.

“Tenemos que hacer un agradecimiento muy especial a Insolac. Sin ellos, seguramente nada de esto habría sido posible o, como mínimo, el proceso habría sido mucho más lento. Creyeron en Caja87 desde el primer momento, cuando éramos un proyecto que apenas empezaba a caminar, y han decidido acompañarnos en este viaje. Para nosotros es muy importante contar con un patrocinador que no solo da nombre al equipo, sino que comparte nuestra visión y confía en nuestro crecimiento”, destaca Gonzalo Crespo. Así como agradeció al resto de patrocinadores que nos acompañan en 1ª FEB.

En este sentido, Marta Jiménez, Directora de Marketing y Comunicación en Insolac Renovables, ha subrayado que “en Insolac creemos que apoyar el deporte es también apoyar a nuestra ciudad, sus valores y su futuro. Por eso apostamos por Caja 87 y vinculamos nuestro nombre a un proyecto que crece con ilusión y ambición, un compromiso que afrontamos con especial orgullo tras el ascenso a Primera FEB y con la confianza de seguir creciendo juntos, haciendo disfrutar a Sevilla y llevando su nombre lo más alto posible”.

El objetivo: competir y crecer en Primera FEB

Desde el punto de vista deportivo, Insolac Caja87 no renuncia a la ambición, pero establece como prioridad competir con garantías y asentarse en la categoría. El objetivo marcado para esta primera temporada es situarse en la zona media de la clasificación, dando continuidad a la evolución deportiva experimentada por el club desde su nacimiento.

“Nuestro objetivo es competir y crecer. Queremos estar en la zona media de Primera FEB y demostrar que podemos asentarnos en esta categoría. Sabemos que el salto es importante, pero también sabemos de dónde venimos y cuál ha sido nuestra evolución”, afirma el presidente cajista.

El club es consciente de que el ascenso se ha producido en un periodo de tiempo excepcionalmente corto. Apenas 20 meses separan la creación de Caja87 de su llegada a Primera FEB, una circunstancia que obliga a acelerar procesos y estructuras, pero que no modifica la filosofía con la que nació el proyecto.

“Hemos crecido muy rápido y ahora estamos consiguiendo que las estructuras crezcan a la misma velocidad. Debemos construir en unos meses lo que otros proyectos han tardado años en desarrollar. Estamos trabajando para elevar nuestro nivel en todos los departamentos, pero queremos hacerlo bien”, apunta Gonzalo Crespo.

En este contexto, el club quiere trasladar un mensaje claro de prudencia económica, reforzando sus estructuras y aumentando sus recursos para afrontar las exigencias de Primera FEB, pero sin comprometer la estabilidad del proyecto.

“No vamos a hacer ninguna locura este año. Tenemos muy claro que la prioridad es consolidar Caja87 en Primera FEB, mantener la estabilidad económica y seguir construyendo un proyecto que tenga recorrido a medio y largo plazo”, subraya Crespo. “Desde el presente, volver algún día aquel lugar al que siempre hemos querido regresar”, destaca el presidente.

El estreno en Primera FEB supone así un nuevo desafío para un Insolac Caja87 que llega a la segunda categoría del baloncesto nacional respaldado por una importante masa social, una creciente capacidad de movilización en Sevilla y un proyecto que aspira a seguir construyéndose con una perspectiva de medio y largo plazo.