Redacción ElDesmarque 12 FEB 2026 - 14:41h.

Este indicador clave del sistema educativo recoge una caída de más de siete puntos desde 2019 en la Comunidad con medidas cofinanciadas con fondos europeos

La Junta convoca las ayudas para fomentar el deporte en edad escolar y para personas con discapacidad

Compartir







El abandono escolar en Andalucía, según los datos publicados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, basados en la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, se sitúa en un 14,49%, la tasa más baja de toda la serie histórica. Este dato consolida una tendencia de descenso continuado desde el año 2019, cuando la tasa de abandono se situaba en el 21,63%, es decir, el abandono escolar en Andalucía se ha reducido en más de 7 puntos en estos siete años.

Andalucía escala posiciones en la comparativa nacional, situándose en el año 2025 en el undécimo puesto del ranking de comunidades autónomas, su mejor posición hasta la fecha. El presupuesto destinado a la educación pública por la Junta de Andalucía ha crecido en casi 3.000 millones desde 2019.

PUEDE INTERESARTE La Consejería de Cultura y Deporte se suma a la campaña de LALIGA contra el acoso escolar

La mejora de este indicador clave del sistema educativo no puede entenderse de manera aislada, sino como el resultado del despliegue progresivo y coordinado de programas dirigidos al alumnado en situación de mayor vulnerabilidad y a los centros con mayor complejidad socioeducativa, con acciones cofinanciadas con fondos europeos.

Entre las líneas de actuación prioritarias desarrolladas por la Consejería destacan la aplicación de protocolos actualizados para identificar al alumnado en riesgo, la detección de necesidades específicas de apoyo educativo y la planificación de respuestas ajustadas desde los centros. A ello se suma el asesoramiento especializado a equipos directivos, profesorado y familias.

Uno de estos programas con cofinanciación a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dirigido a reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos, es el Programa de Atención Socioeducativa en Zonas con necesidades de Transformación Social (ZTS), implementado en el curso 2024/25, que tiene como objetivo fomentar el acceso a una formación inclusiva, equitativa y de calidad entre el

alumnado más vulnerable. Ha dotado a los centros con 1.275 docentes en el curso 2024/2025 y 899 en el actual. También tiene financiación europea del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) el Programa de Refuerzo Educativo estival, que ha crecido más de un 300% en alumnado desde su creación en 2019, actuando como una red preventiva contra el fracaso escolar.

Por otra parte, el Programa Educación Inclusiva +, puesto en marcha el curso pasado con 110 plazas de maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje que desarrollan sus funciones en colaboración con los Equipos de Orientación Educativa; o el Programa PROA + Transfórmate, cofinanciado con fondos del Programa Educación Inclusiva +, que tiene como objetivo general la atención especializada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Se ha consolidado como una medida estructural de prevención de abandono, ampliando su alcance de 677 centros en su primera edición a 899 previstos en el periodo 2024/28.

Por otra parte, en el ámbito curricular se han puesto en marcha medidas de refuerzo cruciales en áreas, materias y ámbitos de prioridad como son los lingüísticos y científicos matemáticos a través de, entre otras medidas, el Programa de Refuerzo de la Competencia Lectora y de la Competencia Matemática. La creación de grupos reducidos, el acompañamiento especializado y la formación del profesorado han permitido una participación más activa del alumnado y una mejora en los resultados académicos.

La Formación Profesional también ha contribuido a reducir la tasa de abandono escolar temprano, con actuaciones para su expansión financiadas a través del Fondo Social Europeo (FSE+). Andalucía ha implantado un modelo educativo que integra la formación en empresas de manera sistemática, alineando los itinerarios formativos con las demandas del tejido productivo. Desde 2018, la Junta de Andalucía ha realizado un esfuerzo inversor sin precedentes en esta modalidad con un incremento de casi 48.000 plazas y la ampliación de la oferta, alcanzando los 3.773 ciclos actuales. En ese sentido, la

Además, en el proceso formativo, tanto la tutoría de empresa como la tutoría académica del alumnado deben supervisar y controlar su asistencia, que queda recogida en el sistema de información Séneca, lo que ha contribuido a reforzar la responsabilidad de los estudiantes respecto al cumplimiento de la asistencia y la obtención del título.