Gecko Gods: un lagarto y un bonito viaje para perderse sin prisas

La exploración y el movimiento brillan en esta pausada aventura más que unos puzles demasiado simples

Outbound, una ruta cozy sin más destino que el viaje

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Gecko Gods llegó el pasado mes de abril a PC pero ha debutado hace poco en Nintendo Switch, donde hemos tenido oportunidad de probar su agradable propuesta de puzles y exploración. El debut de Inresin nos invita a recorrer un pequeño archipiélago en la piel de un simpático gecko, explorando ruinas, escalando cualquier superficie y resolviendo puzles a un ritmo completamente pausado. Es un juego que no pretende ponernos contra las cuerdas, sino ofrecer un refugio para quienes disfrutan descubriendo escenarios con calma y dejándose llevar por la curiosidad.

Y, durante buena parte de la aventura, lo consigue. Basta recorrer sus primeras islas para comprobar que existe una clara intención de transmitir esa sensación de libertad propia de un pequeño reptil capaz de trepar por paredes, columnas o techos sin ningún tipo de limitación. La idea funciona muy bien y convierte el simple acto de desplazarse en la mayor virtud del juego.

Un mundo pequeño, pero lleno de encanto

Lo primero que llama la atención es su dirección artística. Gecko Gods apuesta por un estilo visual de inspiración pictórica con sombreado tipo cel shading que dota a los escenarios de una personalidad muy marcada. Sus islas presentan biomas diferentes, ruinas antiguas y una vegetación que invita continuamente a desviarse del camino principal para descubrir nuevos rincones.

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La iluminación, los colores y la música acompañan perfectamente, construyendo una atmósfera serena que convierte la exploración en el verdadero motor de la aventura.

Es uno de esos juegos que transmiten tranquilidad simplemente caminando unos minutos por sus escenarios. Navegar entre islas o detenerse a observar el entorno forma parte de la experiencia tanto como resolver los puzles.

Mover al gecko es una auténtica delicia

Si hay un aspecto que realmente sostiene la experiencia es el control del protagonista. La sensación de adherirse a cualquier pared, trepar sin restricciones o recorrer techos con total naturalidad consigue que nos sintamos realmente dentro de la piel de un gecko.

Las físicas del movimiento están muy bien planteadas y explorar aprovechando la verticalidad resulta sorprendentemente satisfactorio. Escalar un templo buscando un camino alternativo o lanzarse para capturar un insecto aporta esa sensación constante de libertad que define todo el juego.

Además, Gecko Gods nunca penaliza al jugador con barras de resistencia ni mecánicas innecesarias. Todo está diseñado para que avanzar resulte fluido y relajante, algo muy coherente con su filosofía un poco de cozy game.

Eso sí, no todo funciona igual de bien. En determinadas superficies la cámara pierde claridad y, en ocasiones, la orientación del personaje puede generar cierta confusión, especialmente al desplazarnos por techos o zonas muy verticales. Son problemas puntuales, pero aparecen con suficiente frecuencia como para romper esa agradable sensación de control.

Una aventura pensada para desconectar

Donde Gecko Gods encuentra realmente su identidad es en el ritmo que propone. Aquí no hay combates exigentes ni plataformas milimétricas. Tampoco existe presión por completar objetivos rápidamente. La exploración se desarrolla con absoluta libertad mientras resolvemos puzles sencillos, buscamos insectos para nuestra colección o simplemente disfrutamos recorriendo los escenarios.

Ese planteamiento puede resultar tremendamente atractivo para quienes buscan una experiencia relajante. Sin embargo, también tiene una consecuencia evidente: el juego apenas evoluciona.

Los puzles introducen algunas ideas interesantes, pero rara vez sorprenden o desarrollan mecánicas con mayor profundidad. Conforme avanzan las horas, muchas situaciones comienzan a repetirse y la sensación de descubrimiento pierde fuerza.

Tal vez demasiado sencillo

La falta de dificultad es probablemente el mayor problema de Gecko Gods. Tanto los puzles como las escasas situaciones de combate resultan excesivamente simples y apenas obligan a pensar o experimentar.

Esto provoca que la progresión termine dependiendo casi exclusivamente del placer de explorar sus escenarios. Cuando ese encanto inicial empieza a diluirse, el juego tiene pocas herramientas para mantener el interés.

La historia tampoco ayuda demasiado. El despertar de los dioses gecko sirve únicamente como excusa para recorrer las islas y enlazar las distintas zonas, pero nunca alcanza suficiente peso como para motivarnos a seguir avanzando.

A ello se suman pequeños problemas técnicos relacionados con la cámara, algunas físicas irregulares y errores puntuales de navegación que, sin ser especialmente graves, terminan acumulándose durante la partida.

Conclusiones de Gecko Gods

Gecko Gods quiere invitar al jugador a relajarse, explorar con calma y disfrutar del placer de moverse por un mundo bonito y acogedor. Y cuando se centra en eso, funciona realmente bien. Su excelente dirección artística, la fantástica sensación de controlar al gecko y una exploración muy agradable convierten cada isla en un lugar apetecible de recorrer.

El problema es que, una vez superada esa magnífica primera impresión, cuesta encontrar motivos para seguir avanzando con el mismo entusiasmo. La escasa variedad de situaciones, unos puzles demasiado básicos, una narrativa testimonial y algunos problemas de cámara impiden que la experiencia alcance cotas más altas.

Plataforma analizada: Nintendo Switch 2

Lo mejor:

Una dirección artística muy bonita y con mucha personalidad.

Mover al gecko, escalar y explorar resulta muy satisfactorio.

Una experiencia relajante ideal para quienes disfrutan de los cozy games.

Lo peor:

Los puzles son demasiado simples y acaban resultando repetitivos.

La historia apenas tiene peso durante la aventura.

La cámara y algunos problemas de físicas empañan el conjunto.