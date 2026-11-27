Gustavo Maeso Madrid, 27 NOV 2026 - 14:26h.

Su rueda lateral pulsable es el mejor argumento para elegir este ratón gaming con cable que permite guardar perfiles y cuesta 79,99 euros

Turtle Beach Command Series KB5: un teclado mecánico silencioso que es un centro de control

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Últimamente hemos analizado bastantes ratones inalámbricos, incluidos algunos de Turtle Beach, como el sorprendente MC7 con su pantalla táctil, pero llevábamos tiempo sin probar un ratón con cable. El Command Series MC3 es un ratón muy ligero y que quiere que prestemos atención a lo que hacemos con el pulgar. A los dos botones laterales de toda la vida les ha puesto al lado un pequeño rodillo que podemos girar y pulsar. Parece un detalle menor hasta que empiezas a pensar qué comandos podrías sacar del teclado y tener a mano en mitad de una partida.

Por lo demás, la propuesta es bastante sencilla. Un ratón con cable, un sensor óptico que llega a los 30.000 DPI y un cuerpo generoso, tal vez demasiado voluminoso para manos pequeñas, pero que da espacio para descansar la mano. El sensor cumple con solvencia, pero lo que de verdad distingue a este ratón es su rueda lateral y destaca cuando abres el inventario de tu MMO favorito, cambias de aplicación o te haces un perfil para ese juego que ya te ha robado demasiadas noches.

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Un ratón grande que se mueve con soltura

Con casi 127,5 mm de largo, 77,7 mm de ancho y 44,7 mm de alto, el MC3 ocupa su sitio en la alfombrilla. La carcasa es asimétrica, está pensada para diestros y tiene un apoyo pronunciado para el pulgar. Los laterales texturizados ayudan a sujetarlo sin tener que apretar demasiado y, con 85 gramos, el conjunto resulta más manejable de lo que su volumen sugiere. La forma invita a apoyar buena parte de la mano, algo que se agradece cuando una partida rápida acaba convirtiéndose en una sesión de tres horas.

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Las patas de PTFE favorecen un deslizamiento suave y el cable trenzado PhantomFlex es ligero y flexible, dos cualidades que importan más que el apellido comercial cuando toca barrer la alfombrilla de lado a lado. La conexión por USB también simplifica la convivencia con el ratón. Lo enchufas y puedes empezar a usarlo. El software queda para cuando quieras ponerte a ajustar cosas. La carcasa negra es bastante sobria y la iluminación RGB del borde se puede configurar si te apetece darle algo de color al escritorio.

Los botones principales montan interruptores Titan Optical, con una vida útil de hasta 150 millones de clics según la marca. En el uso, lo que cuenta es que ofrecen una pulsación nítida y consistente. La rueda central es el elemento menos convincente del conjunto. Además de girar en vertical, admite pulsaciones hacia izquierda y derecha. Esas dos entradas se agradecen, aunque al moverla de lado se aprecia cierta holgura. Tampoco ofrece giro libre, una ausencia que se nota más al recorrer un documento interminable o una hoja de cálculo que al cambiar de arma.

El rodillo lateral es la gracia del MC3

El pequeño rodillo del lateral izquierdo sirve para desplazarse en horizontal y también funciona como botón. En el escritorio tiene un cometido evidente con las hojas de cálculo que se empeñan en tener columnas hasta el infinito. En un juego, sus dos sentidos de giro y la pulsación pueden asumir tareas distintas. Podemos, por ejemplo, recorrer una lista de objetos y reservar el clic para otra acción. La posición del rodillo pide algo más de atención. Según el tamaño de la mano y cómo repose el pulgar, puede tocar corregir ligeramente el agarre para alcanzarlo.

El MC3 ofrece 15 funciones directas y llega a 29 con Easy-Shift. El sistema funciona como la tecla de mayúsculas del teclado. Mantienes pulsado el botón que has elegido y otros controles ejecutan una segunda orden. Es una forma razonable de ampliar las asignaciones sin llenar el lateral de botones. Lo sensato es empezar por las dos o tres acciones que más repites. Si acabas necesitando una chuleta para abrir el mapa, quizá te has venido un poco arriba.

Todo se configura en Swarm II, la aplicación de Turtle Beach para Windows 10 y 11. Desde ahí se pueden reasignar botones, preparar macros, ajustar los niveles de sensibilidad y la frecuencia de sondeo, retocar el filtrado de las pulsaciones y cambiar la iluminación. Los cinco perfiles se guardan en la memoria del propio ratón. Ahí está buena parte de su atractivo si alternas géneros. Puedes dejar un perfil sencillo para un shooter, dedicar otro a los atajos de un juego de estrategia y reservar un tercero para el escritorio. El botón situado detrás de la rueda permite cambiar de sensibilidad sobre la marcha.

Un buen sensor con los pies en la tierra

El Owl-Eye cubre de 50 a 30.000 DPI, con una velocidad máxima de seguimiento de 750 pulgadas por segundo y una aceleración de hasta 70 g. La cifra que más llama la atención en la caja seguramente sea la que menos vamos a tocar. En un shooter, interesa que el movimiento siga siendo consistente tanto al girarnos deprisa como al corregir unos milímetros la puntería. Ahí el MC3 se comporta con precisión y los clics principales acompañan bien. Turtle Beach también anuncia seguimiento sobre cristal, un detalle práctico si el ratón va a pasar por varias mesas.

La frecuencia de sondeo llega a 1.000 Hz, el equivalente a un informe de posición cada milisegundo. Es una cifra suficiente para jugar con soltura, aunque resulta conservadora para quien esté buscando específicamente un ratón competitivo de 4.000 u 8.000 Hz. A mí me parece más interesante lo que puede hacer el MC3 en una tarde normal de PC. En un MOBA o un juego de estrategia, los mandos extra sirven para tener cerca acciones que de otro modo quedarían repartidas por el teclado. Y cuando cierras el juego, la rueda lateral sigue teniendo oficio.

Por 79,99 euros, el Turtle Beach Command Series MC3 tiene sentido para quien quiere un único ratón con cable para jugar a varios géneros y usar el PC a diario. Me quedo con el clic de los botones principales, lo bien que se mueve para su tamaño y ese rodillo lateral al que cuesta poco encontrarle trabajo. La rueda central pide un montaje más firme y, según cómo agarres el ratón, el rodillo podría quedarte algo retrasado. Si eres de los que personalizan los controles en cada juego, los cinco perfiles y la segunda capa de Easy-Shift son los que hacen que merezca la pena frente a un ratón más sencillo.