Gustavo Maeso Madrid, 16 NOV 2026 - 15:01h.

El nuevo ratón inalámbrico de Turtle Beach apuesta por una espectacular pantalla táctil a todo color, un sensor de 30.000 DPI y un ingenioso sistema de baterías intercambiables

Turtle Beach Command Series KB5: un teclado mecánico silencioso que es un centro de control

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Es complicado intentar innovar y sorprender en el mercado de los ratones gaming. Digamos que está todo inventado. Pero de vez en cuando vemos algún nuevo ratón capaz de llamar la atención. Para bien o para mal. El nuevo Turtle Beach Command Series MC7, desde luego, llama la atención. Y es que estamos ante un ratón gaming que, además de presumir de unas especificaciones técnicas de primer nivel, incorpora una pantalla táctil a todo color de 2,25 pulgadas en uno de sus laterales. Sí, una pantalla táctil en el ratón. Porque, al parecer, todavía quedaba algún rincón de nuestro escritorio sin una.

La idea resulta especialmente atractiva para quienes, además de jugar, utilizan su ordenador para trabajar, crear contenido o realizar streaming. Poder controlar aplicaciones, ejecutar macros o consultar información sin apartar la mano del ratón suena estupendamente sobre el papel. Sin embargo, después de probar el MC7, nos queda la sensación de estar ante un producto con ideas realmente interesantes, aunque no estamos seguros de que la pantalla en su lateral sea una genialidad o una mala idea.

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Una pantalla táctil para convertir el ratón en un centro de control

La gran protagonista del Command Series MC7 es, naturalmente, su pantalla táctil LED de 2,25 pulgadas. Situada en el lateral izquierdo, permite acceder a diferentes paneles personalizables mediante el software propietario Swarm II de Turtle Beach. Podemos configurar accesos directos, modificar la sensibilidad del sensor, consultar la batería o manejar aplicaciones como Spotify, Discord, OBS y Streamlabs.

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En cierto modo, es como integrar un pequeño Stream Deck en nuestro ratón, una idea que nos parece especialmente interesante para quienes alternamos constantemente entre videojuegos, aplicaciones y herramientas de trabajo. También podemos consultar información de Counter-Strike 2, controlar el volumen o cambiar entre perfiles sin necesidad de navegar por los menús del ordenador.

El problema aparece cuando intentamos aprovechar todas estas posibilidades mientras jugamos. Acceder a determinadas zonas de la pantalla exige modificar la posición de los dedos, algo poco natural cuando estamos concentrados en una partida. Además, sus ángulos de visión son mejorables y podemos provocar pulsaciones accidentales al recolocar la mano. A esto hay que añadir su total dependencia de Swarm II para configurar sus funciones. La pantalla termina resultando más útil para gestionar aplicaciones y consultar información que para ejecutar acciones rápidas durante una partida.

Un sensor de primera y baterías intercambiables

Afortunadamente, Turtle Beach no ha descuidado lo verdaderamente importante en un ratón gaming: su rendimiento. El MC7 incorpora un sensor óptico Owl-Eye de 30.000 DPI, capaz de alcanzar velocidades de seguimiento de 750 IPS y aceleraciones de hasta 70 G. Su frecuencia de sondeo inalámbrica llega a los 8.000 Hz, con una latencia anunciada de apenas 0,125 milisegundos.

En nuestras sesiones de juego, el seguimiento se ha mostrado muy preciso, fluido y consistente. Los interruptores ópticos Titan también ofrecen una respuesta rápida y satisfactoria, aunque sus clics resultan algo más sonoros de lo que nos gustaría. El conjunto se completa con una rueda de desplazamiento digital 4D, iluminación RGB, 15 funciones programables y cinco perfiles almacenables.

Pero si hay algo que nos ha conquistado es su sistema de alimentación. El MC7 incluye dos baterías intercambiables de 1.000 mAh y una base de carga, de manera que siempre podemos tener una preparada mientras utilizamos la otra. La base de carga, además, cuenta con un conector USB pensado para conectar el receptor inalámbrico de 2,4 GHz del ratón, ideal si la tenemos conectada en un luagr visible del escritorio, cerca de nuestro ratón para asegurar una comunicación rápida y fluida. También podemos utilizar Bluetooth o una conexión por cable.

Una ergonomía peculiar que le pasa factura

Donde el Command Series MC7 encuentra sus mayores dificultades es en el diseño. Sus 135 gramos lo convierten en un ratón considerablemente pesado, especialmente si estamos acostumbrados a modelos competitivos ultraligeros. Pero el problema no reside únicamente en el peso, sino en cómo se distribuye y en la peculiar forma de su carcasa.

El espacio para reposar el pulgar resulta cómodo, pero algunos botones laterales obligan a realizar movimientos muy poco naturales. La curvatura de los botones principales tampoco termina de favorecer una posición relajada de los dedos. Todo ello provoca que encontrar un agarre plenamente satisfactorio resulte más complicado de lo normal.

Su estética también es bastante particular. La combinación de negro y cobre, junto con la discreta iluminación RGB inferior, aporta personalidad, aunque la pantalla obliga a adoptar unas formas angulosas y asimétricas que difícilmente convencerán a todo el mundo. La calidad de los materiales es buena, aunque he echado en falta algo más de solidez, por ejemplo, en la rueda de desplazamiento.

En conclusión, el Turtle Beach Command Series MC7 es uno de esos periféricos que agradecemos que existan porque se atreven a experimentar. Su excelente sensor, sus amplias posibilidades de personalización y, sobre todo, su fantástico sistema de baterías intercambiables son argumentos muy convincentes. Sin embargo, la ergonomía y la utilidad real de su pantalla táctil no terminan de convencer. Aunque puede ser un periférico único para los amantes del streaming de videojuegos y creadores de contenido en general, como centro de control de su estudio multimedia.