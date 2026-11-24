Gustavo Maeso Madrid, 24 NOV 2026 - 17:55h.

ATM Gaming recupera su premiado juego de bazas con nuevas misiones y cartas de efecto capaces de liarla en el último turno

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Hay pocas cosas más satisfactorias que ganar una baza con un 54 y ver cómo se le borra la sonrisa al de enfrente. En PILI PILI Extra Spicy puede que al que se le borre sea a ti. Sobre todo si acabas de ganar tu tercera baza y habías prometido llevarte dos. Enhorabuena por ese 54, máquina. Aquí tienes tu guindilla.

Tras el éxito del original, ganador del Gran Premio del Juguete 2025, ATM Gaming vuelve con una edición que conserva la gracia de aquella apuesta y le añade más maneras de estropearla. La idea se explica en lo que tardas en repartir las cartas. Miras tu mano, anuncias cuántas bazas crees que vas a ganar e intentas clavar la cifra. Cada baza que te falte o te sobre te cuesta un pili, y gana quien acumule menos. De ahí que una mano llena de cartas bajas pueda alegrarte el día. Basta con que hayas apostado a cero.

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La gracia está en fastidiar el cálculo

Las misiones cambian las reglas de una ronda a otra. Una puede obligarte a superar la carta del jugador anterior siempre que puedas, justo cuando más te convendría perder. Y luego están las cartas de efecto, que permiten cosas tan poco amistosas como intercambiar toda tu mano con la del jugador que elijas. Ese compañero que llevaba un rato mirando sus cartas con demasiada alegría acaba de convertirse en un candidato estupendo.

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Ahí está lo mejor de Extra Spicy. Calcular bien sigue teniendo su mérito, pero el juego gana cuando toca improvisar con las cartas que te ha endosado otro. Si te gusta llevar la cuenta y tenerlo todo bajo control, algún giro te va a sentar como una guindilla en el café. En una sobremesa con amigos, esa misma faena da para pedir la revancha antes de recoger las cartas.

Qué trae la caja y a quién le va a picar

Por 14,99 € de precio de referencia en España, PILI PILI Extra Spicy trae el reglamento, un mazo de cartas numeradas con ocho cartas especiales, 18 misiones, cartas Pili de doble cara para llevar la cuenta de las penalizaciones y recordatorios de apuesta. Estos últimos parecen un detalle menor hasta que alguien, después de llevarse su tercera baza, asegura con toda la tranquilidad del mundo que había dicho tres.

Está pensado para grupos de 2 a 8 jugadores, a partir de 8 años, con partidas de unos 20 minutos. Encaja en una sobremesa familiar o entre amigos, sobre todo si en la mesa hay quien disfruta tanto acertando su apuesta como fastidiando la del vecino. Para enseñar a jugar, el reglamento propone empezar con cinco cartas numeradas por persona y dejar las misiones y los efectos para después. Si ya vienes del PILI PILI original, hay otro cambio que se agradece: el último en apostar puede decir la cifra que quiera, aunque entre todos os hayáis repartido sobre el papel hasta la última baza. Luego toca cumplirlo, claro.