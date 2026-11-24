Gustavo Maeso Madrid, 24 NOV 2026 - 17:21h.

La temporada Doomsday Go! arranca el 25 de noviembre con 23 colecciones de pegatinas y un duelo contra el Doctor Doom

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El mismo día que Marvel Studios estrenó el tráiler final de Vengadores: Doomsday, la colaboración de la película con Monopoly GO! desveló dos nombres que parecían olvidados por los materiales promcionales de la película: Lobezno y Capitana Marvel aparecen en el material promocional del juego, y también se deja ver Spider-Man (pero esto era un secreto a voces). El avance cinematográfico, publicado yer, reúne a los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos, pero se guardaba a Peter Parker, a Lobezno y a Carol Danvers. El anuncio del juego da una pista sobre su posible regreso a la gran pantalla.

Lo que sí tiene fecha es su desembarco en el tablero. Doomsday Go! estará disponible del 25 de noviembre de 2026 al 27 de enero de 2027 en el juego para móviles de Scopely, desarrollado y publicado en colaboración con Hasbro. Es la tercera colaboración de Monopoly GO! con Marvel y llega unas semanas antes de que la película se estrene en los cines españoles, el 17 de diciembre. Durante la temporada podremos echar carreras junto a los Vengadores, buscar tesoros con los X-Men y plantarle cara al Doctor Doom. Los equipos de Scopely en Barcelona y Sevilla han participado activamente en esta colaboración para dar vida a esta nueva alianza dentro del juego.

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De la Mansión X al castillo del Doctor Doom

La temporada nos llevará a dos escenarios que reconoceremos enseguida: Doomstadt, con el castillo del Doctor Doom en Latveria, y la Mansión X, el hogar de los X-Men. Scopely ha aprovechado el cambio de decorado para llevar la estética de Marvel a los tableros, las fichas y los minijuegos. Su equipo artístico ha mostrado parte del trabajo en un vídeo entre bastidores que pasa de los detalles del salón del trono de Doom a las animaciones de los stickers.

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El villano también tendrá su propio evento relámpago. En Doctor Doom Hero Battle nos enfrentaremos a él en el tablero con una mecánica de cara o cruz y un tiempo limitado para resolver el duelo. Habrá además monedas de superhéroe con efectos y recompensas propios, así como una habilidad para el minijuego de Tesoros. Se llama Super Hero Smash y provoca una explosión que destruye al azar entre el 25 % y el 100 % de las casillas restantes, según el nivel de carga. Entre los demás minijuegos habrá carreras con los héroes de Marvel y actividades para crear coleccionables inspirados en los cómics.

Un álbum con 23 colecciones y un escudo gratis

El álbum de Doomsday Go! reúne 23 colecciones de stickers. Entre sus protagonistas están Thor, Iron Man, Deadpool, Lobezno, Spider-Man y otros miembros de los X-Men. Algunas páginas agrupan a los héroes por equipos, otras cuentan pequeñas historias y también las hay que nos piden recomponer puzles. Si lo tuyo es ir tachando cromos de la lista, aquí vas a tener unas cuantas páginas por delante.

Entre las novedades están los super stickers, variantes de rareza muy alta con efectos visuales propios. Cada una desbloquea una superficha exclusiva que se queda en nuestra colección al terminar el evento. Los escudos, las fichas y los dados de la temporada también estrenan animaciones, poses y efectos. El equipo ha aprovechado esta tercera colaboración para ampliar el trabajo de animación y dar a los jugadores más opciones para personalizar el tablero con sus personajes favoritos.

La primera recompensa está al alcance de cualquiera que supere el tablero 4. Scopely regalará el escudo de los Vengadores a todos los jugadores que cumplan ese requisito. Se podrá conseguir durante toda la temporada, desde el 25 de noviembre hasta el 27 de enero.