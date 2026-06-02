Los Simpson invaden MONOPOLY GO! en un crossover épico por tiempo limitado

Gustavo Maeso 02 JUN 2026 - 17:16h.

Springfield aterriza en el exitoso juego móvil con historias originales, nuevos modos de juego y toneladas de referencias para los fans

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Si alguien hubiera dicho hace unos años que Homer Simpson acabaría provocando accidentes nucleares sobre el tablero del MONOPOLY, probablemente lo habríamos colocado en la misma categoría de predicciones imposibles que el aero-patín de Regreso al Futuro. Sin embargo, aquí estamos. Springfield ha decidido invadir el exitoso juego móvil de Scopely, MONOPOLY GO!, y lo hace a lo grande, con una colaboración de lo más cuidada y explosiva.

Porque, seamos sinceros, si existe una ciudad capaz de sobrevivir a explosiones nucleares, monorraíles descontrolados, ataques de osos y alcaldes manifiestamente incompetentes, esa es Springfield. Y si hay un juego donde el desastre suele acabar en una lluvia de recompensas, ese es MONOPOLY GO!. La unión parecía escrita desde hace años... aunque probablemente por el guionista de algún episodio de Halloween.

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Trece años después, Los Simpson vuelven al móvil

La colaboración supone el regreso de Los Simpson a una experiencia móvil dedicada después de más de una década (desde el lanzamiento de The Simpsons: Tapped Out). Y no hablamos de una simple aparición de personajes o de un puñado de elementos decorativos. Scopely y el equipo creativo de la serie han construido una temporada completa que transforma MONOPOLY GO! en una versión delirante de Springfield.

Entre el 3 de junio y el 29 de julio, los jugadores podrán recorrer escenarios tan icónicos como la Planta Nuclear de Springfield o Krustyland, todos ellos reinterpretados con el colorido estilo visual del juego. Por supuesto, Homer, Marge, Bart, Lisa y el siempre entrañable y despreciable Mr. Burns estarán presentes durante toda la aventura.

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Accidentes nucleares, desapariciones y mucho caos

Por primera vez en la historia de MONOPOLY GO!, la narrativa tendrá un papel central gracias a los llamados Episodios, historias originales que se desarrollarán cada dos semanas.

Y siendo Los Simpson, los argumentos no podían ser precisamente tranquilos. Habrá accidentes nucleares provocados por Homer —una actividad en la que acumula décadas de experiencia—, misterios en Krustyland y situaciones absurdas que conectarán tableros, minijuegos, stickers y secuencias animadas.

Cada episodio contará además con colecciones de stickers exclusivas y recompensas especiales, diseñadas para que los jugadores sientan que están protagonizando su propio capítulo de la serie.

Sobornar a Wiggum ya es una mecánica oficial

Entre las novedades más llamativas destaca una función que parece sacada directamente de una reunión de guionistas de Springfield: la posibilidad de sobornar al jefe Wiggum. Cuando los jugadores caigan en la cárcel podrán intentar negociar con el responsable policial más despistado de la televisión para obtener recompensas adicionales. Como era de esperar, el plan puede salir extraordinariamente bien o convertirse en un desastre monumental. Exactamente igual que cualquier decisión tomada por Homer Simpson.

También llegan nuevas versiones de los atracos y cierres tradicionales del juego, ahora protagonizados por monorraíles fuera de control, demoliciones exageradas y situaciones dignas de los mejores años de la serie.

Más de 50 guiños para los fans

Los responsables de la colaboración han querido que los seguidores de Los Simpson se sientan como en casa. Para ello han incorporado más de cincuenta Cartas de la Suerte inspiradas en memes, frases y referencias históricas de la serie.

El objetivo es que cada partida esconda algún detalle capaz de arrancar una sonrisa al jugador, ya sea una referencia a episodios clásicos o alguna de esas bromas que solo los fans más veteranos son capaces de identificar.

El duelo definitivo: Mr. Burns contra Mr. Monopoly

Como toda buena historia de multimillonarios excéntricos, esta también necesita una rivalidad. Para promocionar el lanzamiento, el equipo creativo de Los Simpson ha producido un corto animado original protagonizado por Mr. Burns y Mr. Monopoly. El enfrentamiento cuenta con las voces de Will Ferrell y Harry Shearer y gira en torno a una disputa tan absurda como gloriosamente simpsoniana: un sombrero de copa robado durante sus años universitarios en Yale.

Lo que comienza como un viejo rencor acaba convirtiéndose en una batalla de egos, fortuna y caos que sirve como carta de presentación perfecta para toda la temporada.

Más allá del humor amarillo, la colaboración tiene un importante componente nacional. Los estudios de Scopely en Barcelona y Sevilla han participado activamente en el desarrollo del proyecto junto al equipo creativo de Los Simpson. Una muestra más de la creciente relevancia de la industria española del videojuego en producciones globales capaces de reunir a algunas de las marcas más reconocidas del entretenimiento.