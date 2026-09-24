Gustavo Maeso Madrid, 24 SEP 2026 - 17:01h.

Un juego de limpieza con agua a presión reducido a pixeles que llegará al acceso anticipado de Steam el 15 de octubre de 2026

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Hay algo especialmente satisfactorio e hipnótico en ver cómo una superficie cubierta de mugre recupera su aspecto original a golpe de agua a presión. Todos los sabemos y por eso hay cientos de miles de vídeos en TikTok dedicados a esto. Y, por supuesto, el fenómeno se trasladó hace tiempo a los videojuegos, con sagas tremendamente exitosas como PowerWash Simulator y otras que le dan otra de vuelta de tuerca al tema como Crime Scene Cleaner o Kaiju Cleaner Simulator. Ahora conocemos una nueva entrega a este singular género de laobsesión por la limpieza, pero esta vez huyendo del realismo y volviendo al pixel gordo: Pixel Washer.

El juego cuenta con un protagonista que parece dispuesto a desmontar unos cuantos tópicos sobre su especie. Se llama Pigxel, es un cerdito con gafas y tiene una ciudad pixelada que dejar como los chorros del oro. La fecha para empezar a trabajar ya está marcada: el 15 de octubre de 2026 llegará al acceso anticipado de Steam.

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Acclaim y el estudio independiente californiano Valadria han anunciado este estreno con un nuevo tráiler que presenta más escenarios cubiertos de suciedad y las herramientas de nuestro particular especialista en limpieza. La propuesta combina estética retro, mejoras de equipo y una ambientación relajada. También hay planes para llevarla a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en 2027, aunque el primer turno de manguera será para los jugadores de PC.

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Pigxel tiene trabajo: devolver el color a una ciudad cubierta de mugre

En Pixel Washer nos metemos en la piel rosada de Pigxel y utilizamos una hidrolimpiadora para eliminar la suciedad de distintos entornos. Bajo esa capa de porquería se esconden escenarios de pixel art a los que tendremos que devolver su esplendor. Valadria plantea una variedad de niveles entre los que podremos elegir, con diferentes espacios por restaurar.

La ambientación acompaña esa búsqueda de una experiencia tranquila. El estudio promete una banda sonora relajada y un diseño de sonido satisfactorio, pensados para que quitar manchas resulte gratificante. Es una parte central de la propuesta: disfrutar del proceso de limpiar y descubrir lo que había debajo, píxel a píxel.

Además de dejar los escenarios relucientes, nuestros trabajos servirán para ganar dinero dentro del juego. Podremos invertirlo en hidrolimpiadoras más potentes, nuevos vehículos y equipamiento adicional. Así, la limpieza estará acompañada de una progresión que nos permitirá ampliar los recursos de Pigxel conforme completemos encargos.

Un acceso anticipado con actualizaciones antes de la versión 1.0

El estreno de octubre será el comienzo de una etapa de desarrollo en la que Valadria y Acclaim prevén ampliar Pixel Washer. Ambas compañías anuncian nuevos contenidos, funciones y mejoras de calidad de vida, además de actualizaciones que tendrán en cuenta las aportaciones de la comunidad.

También están explorando posibles colaboraciones y acuerdos de licencia. Por ahora, se trata de posibilidades: el comunicado no confirma ninguna marca, personaje o universo invitado. La hoja de ruta desembocará en la versión 1.0 y en el lanzamiento previsto para consolas, pero todavía no se ha concretado una fecha para la edición completa.

Matt Hackett, fundador de Valadria, explica que llevaba meses trabajando en el proyecto en solitario antes de la incorporación de Acclaim. Según cuenta, el respaldo de la editora ha permitido ampliar sus ambiciones para Pixel Washer. Hackett, que se declara seguidor de la compañía desde hace décadas, resume su intención con una propuesta sencilla: crear un juego relajante, accesible y de esos que cuesta dejar una vez hemos empezado.

Si la combinación de cerdito trabajador, estética retro y limpieza a presión os ha despertado curiosidad, Pixel Washer ya cuenta con una demo en Steam. Es la oportunidad de tener un primer contacto con su original propuesta antes de que arranque el acceso anticipado.