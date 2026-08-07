Gustavo Maeso 07 AGO 2026 - 11:11h.

Las misiones especiales, las ventas de colecciones completas y los eventos del Modo Libre ofrecen recompensas multiplicadas hasta el 31 de agosto

Rockstar prepara otro bombazo: es la hora de Red Dead Redemption

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Agosto llega cargado de incentivos para quienes siguen recorriendo la frontera de Red Dead Online. Rockstar Games ha puesto el foco este mes en las misiones por telegrama y en el rol de Coleccionista, ofreciendo una amplia selección de bonificaciones que permiten conseguir el triple de dinero, experiencia y, en determinados casos, incluso oro. Se trata de una de las actualizaciones mensuales más generosas para los jugadores habituales, especialmente para quienes buscan progresar rápidamente o completar su colección de objetos exclusivos.

La campaña de bonificaciones estará disponible hasta el 31 de agosto e incluye recompensas multiplicadas en actividades muy variadas, desde las misiones narrativas por telegrama hasta las ventas de colecciones completas, pasando por eventos del Modo Libre, series destacadas y numerosas recompensas cosméticas. A ello se suman descuentos en herramientas esenciales del rol de Coleccionista y el regreso de varias prendas de edición limitada que solo podrán conseguirse durante este periodo.

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Triple de recompensas en las misiones por telegrama

El principal atractivo del mes son las misiones por telegrama, que pasan a ofrecer el triple de RDO$, EXP y oro. Entre ellas se encuentran aventuras como Un asunto peliagudo, Contrato de Skelding o Relatos curiosos del Oeste, en las que los jugadores colaboran con el excéntrico escritor Theodore Levin investigando sucesos paranormales, resolviendo misterios o ejecutando peligrosas misiones de robo y venganza.

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Para comenzar cualquiera de estas aventuras basta con recoger los telegramas en cualquier oficina de correos o en la caja fuerte del campamento y acceder posteriormente a ellos desde la sección Documentos del zurrón.

Rockstar recuerda, eso sí, una excepción importante: las misiones pertenecientes a Una nueva fuente de empleo no reciben el multiplicador de oro, aunque sí mantienen el resto de recompensas mejoradas.

Agosto también es el mes de los Coleccionistas

Quienes prefieran recorrer el mapa buscando tesoros también encontrarán numerosos incentivos. Todas las ventas de colecciones completas a Madam Nazar ofrecen durante este mes el triple de RDO$, EXP y EXP de rol, convirtiéndose en una excelente oportunidad para acumular riqueza y subir de nivel rápidamente.

Además, descubrir coleccionables repartidos por el mundo concede triple de experiencia de rol, por lo que merece la pena equiparse con el detector de metales y la pala Pennington Field para localizar los objetos más difíciles.

Precisamente ambos artículos pueden adquirirse este mes con un 50 % de descuento, facilitando el acceso al rol de Coleccionista para quienes todavía no disponen de estas herramientas. Según la información publicada por la comunidad y coincidente con el anuncio oficial, también hay descuentos en mapas de coleccionista, cartas de habilidad y diversas armas y equipamiento.

Recompensas gratuitas cada semana

Rockstar también ha preparado un calendario de recompensas escalonadas que se desbloquean simplemente iniciando sesión o completando determinados objetivos.

Todos los jugadores que accedan al juego antes del 31 de agosto recibirán el sombrero de explorador, mientras que descubrir dos coleccionables desbloqueará los guantes de explorador. Completar dos desafíos diarios permitirá obtener además un descuento de 10 lingotes de oro para cualquier objeto de desbloqueo de rol.

Cada semana incorpora premios adicionales:

Del 4 al 10 de agosto: los Coleccionistas de nivel 10 reciben pantalones y cinturón de explorador. Encontrar un fósil desbloquea las espuelas barrocas azules.

los Coleccionistas de nivel 10 reciben pantalones y cinturón de explorador. Encontrar un fósil desbloquea las espuelas barrocas azules. Del 11 al 17 de agosto: botas y polainas de explorador para Coleccionistas de nivel 10, además del mapa del tesoro del norte de Clingman al completar los desafíos diarios del rol.

botas y polainas de explorador para Coleccionistas de nivel 10, además del mapa del tesoro del norte de Clingman al completar los desafíos diarios del rol. Del 18 al 24 de agosto: camisa y tirantes de explorador para Coleccionistas de nivel 20 y una camisa gratuita al completar la colección semanal.

camisa y tirantes de explorador para Coleccionistas de nivel 20 y una camisa gratuita al completar la colección semanal. Del 25 al 31 de agosto: cubrecuello de explorador para Coleccionistas de nivel 20 y mapa del tesoro de la Ciudad Quemada por ganar en las series destacadas.

Eventos del Modo Libre y series destacadas con recompensas triples

Los eventos del Modo Libre también reciben una importante mejora durante agosto.

Ruta Comercial recompensa con el triple de RDO$ y EXP por proteger un tren cargado de mercancías frente a las bandas de forajidos, mientras que Huevo de Cóndor también concede el triple de recompensas para quienes logren encontrar este valioso coleccionable antes que el resto de participantes.

Las series destacadas cambian cada semana, aunque todas mantienen el mismo multiplicador de 3x RDO$ y EXP:

Del 4 al 10 de agosto: Series de eliminación extremas.

Del 11 al 17 de agosto: Serie de conquista.

Del 18 al 24 de agosto: Series explosivas.

Del 25 al 31 de agosto: Series profesionales extremas.

Regresan prendas exclusivas y un atuendo inspirado en la comunidad

Los aficionados a la personalización también encontrarán novedades. Hasta finales de agosto vuelven al catálogo varias prendas muy solicitadas por la comunidad, entre ellas los zahones Griffith, el sombrero Menasco, el sombrero de gardenias, el abrigo Clymene y el chaleco Cardozo.

Como complemento, Rockstar recupera un atuendo inspirado en la comunidad creado por Victorian_Cowgirl, conocido por los seguidores de r/reddeadfashion. El conjunto puede obtenerse gratuitamente reuniendo prendas como el sombrero Owanjila, la chaqueta Porter, el chaleco tradicional, los pantalones de bandido y distintas variantes de camisas y botas según el personaje sea masculino o femenino.