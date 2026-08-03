Gustavo Maeso Madrid, 03 AGO 2026 - 15:57h.

Terrible Toybox recupera a los agentes Ray y Reyes para resolver un nuevo asesinato en la mansión de los Edmund, aunque tendremos que esperar hasta 2028

El creador de Monkey Island anuncia su nuevo videojuego

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Hay lugares de los que uno nunca termina de escapar. Ron Gilbert regresó a Monkey Island cuando prácticamente nadie esperaba volver a verlo al timón de la saga y ahora hará lo mismo con otro de sus universos más queridos. El veterano diseñador ha anunciado oficialmente Thimbleweed Park 2, una nueva aventura gráfica que ya se encuentra en producción y cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2028.

Gilbert ha presentado el proyecto con una publicación en su blog personal Grumpy Gamer. Su anuncio comienza advirtiendo de que tiene una noticia buena y otra mala. La buena es que el desarrollo de Thimbleweed Park 2 acaba de comenzar. La mala, en realidad, no existe. Todo son buenas noticias, salvo quizá tener que esperar aproximadamente dos años para jugarlo.

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La nueva aventura será desarrollada y autoeditada por Terrible Toybox gracias al apoyo económico de un inversor privado. Esta fórmula permitirá a Gilbert y su equipo mantener el control creativo del proyecto sin tener que recurrir a una campaña de financiación colectiva o aceptar las condiciones de una gran editora.

El estudio ya había explicado anteriormente que el primer Thimbleweed Park costó alrededor de 1,1 millones de dólares. Aproximadamente 600.000 procedieron de su campaña de Kickstarter y otros 500.000 fueron aportados posteriormente por inversores. Repetir aquel modelo resultaba complicado en un momento en el que, según Gilbert, el micromecenazgo de videojuegos ha perdido buena parte de su fuerza.

Un asesinato en la mansión de los Edmund

Thimbleweed Park 2 recuperará a los agentes federales Ray y Reyes, la peculiar pareja de investigadores que protagonizaba buena parte del juego original. Ambos deberán resolver un nuevo asesinato cometido en la mansión de la familia Edmund, donde todos sus extravagantes habitantes son sospechosos. Todos menos el mayordomo, que por una vez parece que no ha sido.

La historia se presentará de nuevo como una parodia de los clásicos relatos de misterio en los que un grupo de personajes queda atrapado junto a un cadáver y cualquiera puede ser el culpable. La investigación nos llevará a interrogar a los residentes de la mansión, examinar escenarios y resolver puzles hasta descubrir qué ha sucedido realmente.

También regresarán personajes como Delores y Franklin Edmund, además del encantador —es una forma de hablar— payaso Ransome. La descripción oficial advierte de que no será exactamente una secuela ni tampoco una precuela: será “más Thimbleweed Park y seguirá siendo igual de extraño”. Una definición bastante apropiada para continuar una historia cuyo desenlace hacía difícil imaginar una continuación convencional.

Gilbert tampoco estará solo. Del equipo original regresarán Gary Winnick, David Fox, Mark Ferrari, Octavi Navarro y Robert Megone, entre otros integrantes. Steve Kirk volverá a encargarse de la banda sonora. Es decir, buena parte del talento que convirtió el primer juego en una carta de amor a las aventuras gráficas clásicas volverá a reunirse casi una década después.

Thimbleweed Park 2 llegará a Windows, macOS y Linux y se publicará tanto en Steam como en GOG. Ron Gilbert también ha confirmado una versión para Nintendo Switch, aunque todavía no ha aclarado si estará disponible simultáneamente con las de ordenador. El juego ya se puede añadir a la lista de deseos en Steam.