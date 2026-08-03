Gustavo Maeso Madrid, 03 AGO 2026 - 15:20h.

Los creadores de Pokémon cambian las criaturas de bolsillo por un Japón posapocalíptico, combates exigentes y una insólita pareja formada por una guerrera y su perro

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Pronunciar el nombre de Game Freak implica pensar inmediatamente en Pokémon. Es inevitable después de casi tres décadas capturando criaturas, coleccionando medallas y escogiendo entre tres adorables candidatos condenados a pasar buena parte de la aventura metidos en una caja. Pero el estudio japonés está dispuesto a demostrar que sabe hacer muchas más cosas. Beast of Reincarnation es su gran salto fuera de la Poké Ball.

El nuevo videojuego de Game Freak llega este 4 de agosto a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. También estará disponible desde su lanzamiento en Xbox Game Pass, PC Game Pass y Xbox Cloud Gaming.

Beast of Reincarnation se presenta como un RPG de acción para “una persona y un perro”. Su historia está ambientada en el año 4026, en un Japón posapocalíptico dominado por una corrupción conocida como la plaga. La naturaleza ha recuperado ciudades y fábricas, mientras extrañas criaturas vegetales y máquinas poseídas por almas humanas recorren un mundo en el que la humanidad se encuentra al borde de la desaparición.

La protagonista es Emma, una joven de 18 años conocida como la Selladora por su capacidad para manipular la vegetación. Su compañero es Koo, un perro afectado también por la plaga que terminará convirtiéndose en una pieza fundamental tanto de la historia como de los combates. Juntos emprenderán un viaje hacia el oeste para enfrentarse a la Bestia de la Reencarnación, origen de la corrupción que amenaza el mundo.

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Acción en tiempo real y órdenes para Koo

El sistema de combate combina la acción directa de Emma con las habilidades de Koo. La guerrera puede atacar con su katana, esquivar, bloquear y realizar desvíos en el momento preciso, en un planteamiento que recuerda por momentos a Sekiro o a otros RPG de acción exigentes. Cada parada acertada permite acumular puntos que después pueden emplearse para ordenar al perro que ejecute sus propias técnicas.

Al abrir el menú de habilidades de Koo, el tiempo se ralentiza y el jugador puede escoger su siguiente movimiento con mayor calma. Game Freak busca así combinar la intensidad del combate en tiempo real con una capa táctica más cercana a los sistemas por turnos que siempre ha manejado el estudio.

El mundo estará dividido en aproximadamente diez grandes zonas explorables, con misiones secundarias, caminos opcionales y objetos ocultos. No será un mundo abierto, aunque ofrecerá escenarios amplios y cierta libertad para desviarnos de la ruta principal. Su director, Kota Furushima, calcula que completar la historia requerirá alrededor de 30 horas, según explicó en varias entrevistas.

La relación entre Emma y Koo será el corazón de la aventura. Ambos personajes apenas pueden comunicarse mediante palabras, por lo que su vínculo se desarrollará a través de sus acciones y de la propia convivencia durante el viaje. Furushima reconoce que esta idea sí nace de la experiencia acumulada con Pokémon: conseguir que el jugador establezca una conexión emocional con una criatura mediante el juego y no únicamente a través de los diálogos.

El Game Freak más desconocido

El propio director admite que Beast of Reincarnation “no encaja demasiado” con la imagen habitual del estudio. En una entrevista recogida por GamesRadar, Furushima explica que el equipo escogió una estética realista porque era la que mejor expresaba los temas, el tono y la dureza de este mundo.

A pesar de su envergadura, el núcleo interno encargado del proyecto ha sido relativamente pequeño. Game Freak ha mantenido la dirección creativa y ha contado con numerosos estudios colaboradores para completar el desarrollo. El juego, presentado inicialmente en 2023 bajo el nombre provisional de Project Bloom, está publicado finalmente por Fictions tras los cambios sufridos por Private Division.

La primera puntuación conocida procede de la revista japonesa Famitsu, que le ha concedido un 35 sobre 40. Sin embargo, en el momento de escribir estas líneas todavía no existe una nota media internacional ni suficientes opiniones de jugadores para hablar de un consenso.

Beast of Reincarnation tiene por delante un reto enorme: demostrar que Game Freak puede construir una gran aventura alejada de Pokémon y que Emma y Koo son algo más que una bonita anomalía dentro de su catálogo. El estudio abandona su zona de confort y ahora le toca enfrentarse a una bestia bastante peligrosa: las expectativas.