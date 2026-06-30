Gustavo Maeso 30 JUN 2026 - 10:00h.

Tras 20 años del mítico espectáculo de Loca Academia de Policía, ‘DC Super-Villains Stunt Show’ toma el relevo en el parque madrileño

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Nos encantan los videojuegos y también los super héroes del cómic, y también nos encantan los parques de atracciones. Y una mezcla de todo esto es el nuevo espectáculo de acción, especialistas, conducción y riesgo que estrena Parque Warner Madrid el próximo 1 de julio. Tras dar carpetazo al mítico espectáculo de Loca Academia de Policía, que ha estado activo en el parque temático madrileño más de 20 años, los super villanos del universo DC protagonizan el nuevo show: ‘DC Super-Villains Stunt Show’.

Es cierto que Loca Academia de Policía es una licencia de Warner que ha dado mucho juego y había convertido al show de Parque Warner Madrid en un clásico que ningún visitante quería perderse. Pero claro, estamos hablando de unas películas que triunfaron en la década de los 80 y ya somos pocos los que recordamos las aventuras de Mahoney y compañía. Sin embargo, los villanos del universo DC y los anti-héroes del Escuadrón Suicida están más de moda que nunca.

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Villanos contra anti-héroes en Gotham

Los nuevos actores-especialistas de ‘DC Super-Villains Stunt Show’ actúan y se juegan la piel en un espectáculo coral que mezcla fuegos artificiales, nuevas tecnologías y un montón de vehículos que queman rueda, hacen saltos y piruetas imposibles para el deleite de los espectadores. La trama le da todo el protagonismo al Joker, a Enigma y al Espantapájaros que serán los villanos encargados de sembrar el caos en la calles de Gotham. Una calles de Gotham fabulosamente representadas en el gran teatro de especialistas del parque: con la fábrica química Chemical Ace, donde el Joker se convirtió en el terrorífico villano con cara de payaso, como elemento central de la escena.

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Para pararles los pies a este grupo de villanos hacen su aparición una selecta porción del Escuadrón Suicida: Harley Quinn, Pacificador y Lobo (más de moda que nunca por su reciente aparición en la peli de Supergirl), cada uno con su vehículo personalizado. Especial llamativa es la moto de Lobo. Todos ellos repartirán golpes y escenas fabulosas de especialistas, tanto a pie, sobre las azoteas de los edificios o conduciendo los vehículos en locas maniobras que te hacen saltar del asiento más de una vez.

Una decena de coches tuneados (incluido uno que se parte en dos en una alucinante explosión tras un disparo de lanzacohetes de Harley Quinn) queman rueda y realizan maniobras imposibles, pasando a milímetros unos de otro a gran velocidad, poniéndose a dos ruedas, volando por los aires… A ellos se unen varias motocicletas, un quad, un enorme camión capaz de ponerse a dos ruedas y un loco vehículo de ruedas gigantes modificado por el Jóker. El olor a rueda quemada se mezcla con la pólvora de los fuegos artificiales y el calor de las columnas de fuego que aderezan el espectáculo. Casi 40 minutos de acción y adrenalina que culmina con el Batmóvil y la aparición del héroe enmascarado de Gotham City.

‘DC Super-Villains Stunt Show’ va a hacer las delicias de los visitantes del parque temático madrileño a partir de ahora y tiene todos los mimbres para convertirse en un nuevo clásico a la altura del show de Loca Academia de Policía.