Kinépolis Madrid tunea su sala SCREENX para Super Mario Galaxy: La película

Redaccion Videojuegos 31 MAR 2026 - 14:02h.

La sala tematizada de Super Mario Galaxy estará disponible desde el 1 de abril en Kinepolis Ciudad de la Imagen de Madrid

Yoshi es la estrella del nuevo tráiler de la película de Super Mario Galaxy

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Un día queda para el estreno de Super Mario Galaxy: La Película y muchos fans están contando las horas para ir a disfrutar de la nueva aventura cinematográfica de Nintendo en pantalla grande. Y hay cines que están preparando esta cita de forma aun más especial. Es el caso de Kinépolis Madrid Ciudad de la Imagen, que ha apostado por una tematización completa de su sala SCREENX para el estreno de la película este 1 de abril. Se trata de una propuesta inmersiva que integra tecnología avanzada con ambientación visual inspirada en el universo del famoso fontanero.

Lo primero que llama la atención al entrar es la transformación completa del espacio. La sala SCREENX ha sido tematizada con elementos visuales que evocan las galaxias, los planetas y los entornos cósmicos que forman parte del imaginario de Super Mario Galaxy. La tecnología SCREENX permite extender la imagen de la película a las paredes laterales, creando un campo de visión de 270 grados.

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Esta expansión de la imagen rompe con el formato tradicional y sitúa al espectador en el centro de la acción. Ya no observamos la historia desde fuera, sino que nos sentimos dentro de ella. La sensación es especialmente potente en escenas de acción o en secuencias ambientadas en el espacio, donde el movimiento y la profundidad cobran un nuevo significado.

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Super Mario Galaxy en 270 grados

Este proyecto es el resultado de la colaboración entre Kinépolis, Universal Pictures International y CJ 4DPLEX, una alianza que ya ha demostrado su potencial en iniciativas anteriores. Eric Meyniel, Chief Box-Office Officer del grupo Kinépolis, subraya el entusiasmo por esta nueva activación: "En Francia, Bélgica, Países Bajos y España, los clientes de Kinépolis se sumergirán en el universo mágico y lúdico del Reino Champiñón a través de una experiencia que va más allá de la forma tradicional de ir al cine".

Por su parte, Bobbie Andrews, Managing Director & SVP EMEA de CJ 4DPLEX, pone el foco en la capacidad de SCREENX para “rodear” al espectador: "Al expandir la acción más allá de la pantalla principal y rodear a los espectadores con imágenes impactantes, SCREENX sitúa a los fans en el corazón del Reino Champiñón y mucho más allá".

El regreso de Mario en clave intergaláctica

La película supone un nuevo capítulo tras el éxito global de Super Mario Bros: La película en 2023. En esta ocasión, Illumination y Nintendo apuestan por una narrativa más ambiciosa, llevando a sus personajes más allá del Reino Champiñón hacia un viaje intergaláctico.

La historia arranca cuando Mario y Luigi, ya adaptados a su nueva vida, reciben una misteriosa llamada de auxilio vinculada al pasado de la princesa Peach. Este giro narrativo los impulsa a explorar nuevos mundos, establecer alianzas inesperadas y enfrentarse a desafíos que amplían el universo conocido de la saga.

Desde el punto de vista narrativo, esta expansión hacia el espacio no solo aporta espectacularidad visual, sino que también abre la puerta a nuevas dinámicas entre personajes. Y en un entorno como la sala SCREENX, estas escenas adquieren una dimensión adicional, potenciando la sensación de aventura.

La sala SCREENX tematizada estará disponible desde el 1 de abril en Kinépolis Madrid Ciudad de la Imagen, invitándonos a redescubrir el cine desde una perspectiva completamente nueva. Una forma realmente distinta de experimentar esta nueva incursión en el Reino Champiñón y en su expansión galáctica.