Pablo Sánchez 07 SEP 2026 - 10:27h.

Carlos Alcaraz explica el motivo de su cambio de camiseta en Estados Unidos: "Los pezones"

Venció a Tommy Paul en octavos de final

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El español Carlos Alcaraz fue protagonista este domingo de una curiosa anécdota cuando, entrevistado en directo por Andy Roddick en el Abierto de Estados Unidos, se enteró de que su rival en los cuartos de final será uno entre Ben Shelton y el griego Stefanos Tsitsipas, y no el ganador del cruce Daniil Medvedev-Frances Tiafoe.

"Dios, pensaba que jugaría contra Medvedev o Tiafoe", admitió Alcaraz al contestar a Roddick en la ESPN antes de empezar a reír junto al exjugador. "Sorpresa, ¡de nada!", le dijo Roddick en directo.

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"No había visto bien el cuadro. Seguro voy a ver el partido. Tsitsipas está jugando muy bien, está recuperando confianza. Shelton también está jugando muy bien. Veré el partido, a ver quién gana y estaré preparado", aseguró Alcaraz sonriendo. El murciano, defensor del título, eliminó este domingo a Tommy Paul (6-4, 6-3 y 6-4) y será rival de Shelton o Tsitsipas en cuartos.

"Nota alta" para Alcaraz

El tenista español Carlos Alcaraz se dio este domingo "un notable", una "nota alta", tras ganar al estadounidense Tommy Paul y acanzar así los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. "La nota está siendo alta, me estoy dando un notable de momento, en todo el torneo y también en el día de hoy", dijo Alcaraz, que se impuso 6-4, 6-3 y 6-4 al estadounidense.

Agregó que "aún hay cosas a mejorar" y que quiere "sentirse más cómodo cuando llegue el momento", y recalcó que no vino al torneo con "grandes expectativas. Quería ver cómo reaccionaba mi cuerpo y después de cuatro partidos muy buenos sigo con esa mentalidad", señaló.

En ese sentido, afirmó que "es un regalo poder salir a pista" y que en cada partido sale "a disfrutar y dar lo mejor". Su rival en cuartos será o Ben Shelton, otro estadounidense, o el griego Stefanos Tsitsipas. "La verdad que me da igual con quién vaya a jugar. Shelton es un jugador muy explosivo. Quien se ponga por delante", afirmó.

Alcaraz afirmó que está "muy feliz" de ver su nivel actual y que Tommy, su rival de hoy, era "una buena referencia". "Estoy muy feliz por todo lo que he hecho hoy", anotó. Alcaraz tardó dos horas y 21 minutos para imponerse a Paul y mantenerse invicto contra rivales estadounidenses en los 'grandes'. El murciano prolongó su racha ante el estadounidense, al que se impuso en los cuatro 'grandes' y también en los Juegos Olímpicos. Alcaraz disputará este martes su quinto cuarto de final en Flushing Meadows.