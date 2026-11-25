La VII edición de los Premios Iberdrola Supera se celebró este miércoles en un acto en los que fueron premiadas diversas iniciativas para “fomentar el deporte femenino” e “impulsar la igualdad a través de la práctica deportiva”. El acto se celebró en la sede de la compañía en San Agustín de Guadalix (Madrid), al que acudieron numerosas personalidades, como Ana Peleteiro, Ona Carbonell o Teresa Perales.
El acto contó con deportistas de primer nivel, tanto olímpicas como paralímpicas, figuras de la talla de María Pérez, las atletas paralímpicas Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, Desiré Vila, la joven gimnasta Inés Bergua o las ‘Golden Bubbles’ de atletismo como Blanca Hervás y Eva Santidrián. También, como miembros del jurado de honor, Lydia Valentín, Ona Carbonell y Sandra Sánchez.
La gimnasta Inés Bergua, campeona del mundo y de Europa, amenizó la gala con una espectacular actuación.
Listado de premiadas
Los ganadores, repartidos en ocho categorías distintas, fueron a parar a proyectos puestos en marcha en España que reconocen y dan visibilidad a la “igualdad de género a través de la práctica deportiva”. A continuación se detallan los premiados:
- Iberdrola Supera Difusión: a la asamblea nacional de estudiantes de ciencias de la actividad física y de deporte de España – proyecto “Romper el silencio del abandono”. Entregado por Teresa Perales y la periodista Pilar García de la Granja.
- Iberdrola Supera Competición: al Club Halerofilia Alzira – por el acondicionamiento y ampliación de las zonas de entrenamiento. Entregado por Lydia Valentín y el presidente de la Real Federación Española de Gimnasia Jesús Carballo.
- Iberdrola Supera Base: al Club Deportivo y de Acción Social The Brotherhood de la Región de Murcia. – por el proyecto La Base. El hogar que las niñas skaters de Murcia merecen. Entregado por la atleta paralímpica Eva Moral y la campeona olímpica María Pérez.
- Iberdrola Supera Veteranas: al Club Remo Puebla – por el proyecto ¡¡Aupa!! Veteranas Puebla de Coruña. Entregado por el Consejero Delegado de Iberdrola España Mario Ruiz-Tagle y la campeona de salto, Ana Peleteiro.
- Iberdrola Supera Inclusión: al Club Depotivo Uninsu, quienes protagonizaron el momento más emotivo de la gala – por el proyecto de hockey Uninsu Inclusivo: Deporte e Igualdad 2026. Entregado por Susanna Griso y la atleta Desiré Vila.
- Iberdrola Supera Social: a la PGR ONG – por el proyecto Deporte y Valores Cañada Real. Entregado por la karateka Sandra Sánchez y la periodista Paloma del Río.
- Iberdrola Supera Impulso Rural: Club Piraguismo Rio Jerte de Cáceres – por el proyecto Supera Malpartida: Mujer y Piragüismo. Entregado por el periodista Manu Carreño y la deportista Teresa Portela.
- Iberdrola Supera Salud y Bienestar: A la Asociación Deportiva Amazona de Murcia. Entregado por Ona Carbonell y José Sainz Armada, presidente de Iberdrola España.