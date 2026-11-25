Agencia EFE 25 NOV 2026 - 21:29h.

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La VII edición de los Premios Iberdrola Supera se celebró este miércoles en un acto en los que fueron premiadas diversas iniciativas para “fomentar el deporte femenino” e “impulsar la igualdad a través de la práctica deportiva”. El acto se celebró en la sede de la compañía en San Agustín de Guadalix (Madrid), al que acudieron numerosas personalidades, como Ana Peleteiro, Ona Carbonell o Teresa Perales.

El acto contó con deportistas de primer nivel, tanto olímpicas como paralímpicas, figuras de la talla de María Pérez, las atletas paralímpicas Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, Desiré Vila, la joven gimnasta Inés Bergua o las ‘Golden Bubbles’ de atletismo como Blanca Hervás y Eva Santidrián. También, como miembros del jurado de honor, Lydia Valentín, Ona Carbonell y Sandra Sánchez.

La gimnasta Inés Bergua, campeona del mundo y de Europa, amenizó la gala con una espectacular actuación.

Listado de premiadas

Los ganadores, repartidos en ocho categorías distintas, fueron a parar a proyectos puestos en marcha en España que reconocen y dan visibilidad a la “igualdad de género a través de la práctica deportiva”. A continuación se detallan los premiados: