David Torres 24 NOV 2026 - 12:12h.

Policía local de La Vall d’Uixó, luchador e instructor de MMA, ingeniero y trabajando como arquitecto. Es casi un hombre del renacimiento.

Jorge Coello, campeón del CNP Winamax 2026 y se embolsa 136.000 euros tras una mesa final de vértigo

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MadridPolicía local de La Vall d’Uixó, luchador e instructor de MMA, ingeniero y trabajando como arquitecto. Es casi un hombre del renacimiento. Edu Riego se hizo conocido al enfrentarse voluntariamente a tres rivales en una jaula y derrotarlos. Ahora ha cambiado los combates por las mesas de póker, donde lleva años aplicando la misma filosofía: disciplina, estudio y preparación. Como WIP de Winamax ha ido creciendo en el circuito, con un Día 3 en Sevilla y un 41º puesto en Barcelona. Ahora ha dado un paso más con un histórico tercer puesto en el Main Event del CNP Winamax de Madrid. Hace un año nos dejó una frase que cobra especial significado: "Sacrificaría mucho por ganar un CNPW, pero jamás perder un combate".

Un año y medio después, el combate que acaba de librar ha sido bastante diferente, pero sin duda es el más importante que ha disputado hasta ahora en el mundo del póker. Edu Riego ha terminado tercero en el Main Event del CNP Winamax de Madrid 2026, se ha embolsado el mayor premio de su carrera y ha firmado una actuación para el recuerdo. Llegó a la mesa final como chip líder, con la ilusión de conquistar un torneo histórico con 2.703 participantes, y aunque el título se le escapó, su resultado confirma su crecimiento dentro del circuito.

Edu, flamante tercer clasificado en el CNP Winamax de Madrid. Acabas de conseguir el mayor premio de tu carrera. ¿Qué sensaciones tienes?

Si me hubieran dicho esto cuando vine, lo habría firmado sin ninguna duda. Siempre quieres ganar, pero estoy muy contento. La verdad es que he cometido pocos fallos y no me puedo quejar.

Eres un tipo muy competitivo. Ayer me decías que, si se podía, había que intentarlo. Tercero es un puestazo y un premio enorme.

Sí, he entrado chip líder en la mesa final y, sinceramente, pensaba que me lo llevaba. Tenía a todos los dioses del póker a mi favor, pero bueno, los demás también estaban ahí y tenían sus opciones. Era una mesa muy competitiva, con buenos jugadores. Creo que lo he hecho bien y ahora toca seguir.

Quien no te conozca por el póker quizá te sitúe por tu faceta como luchador de MMA, policía en tu pueblo, ingeniero o por tu trabajo en el mundo de la construcción. Eres un hombre del Renacimiento.

Intento hacer de todo, porque la vida está muy dura, macho. Hago de todo, nada bien, pero ahí estamos.

Al terminar has ido directamente a besar a tu mujer, que te ha acompañado durante todo el viaje. ¿A quién dedicas este resultado?

Mi mujer me ha estado apoyando durante todo el viaje y sin ella no podría hacer ni la mitad de las cosas que hago. También se lo dedico a mi suegra y a mi madre, que se han encargado de las niñas. Tengo dos niñas preciosas y han hecho posible que yo pudiera estar aquí.

También habrá que acordarse de tu jefe, que te dio un día libre extra para poder seguir compitiendo.

Sí, tiene más paciencia que un santo y estoy muy agradecido. También quiero agradecer todo el apoyo y el cariño que he sentido aquí, con el equipo de Winamax, los crupieres, los comentaristas y todo el equipo de streaming.

¿Y ahora cuál es el siguiente reto? Porque después de este tercer puesto parece que ya has demostrado que puedes competir con cualquiera.

Ya lo llevo diciendo tiempo: quiero ganar un torneo. Este no lo he ganado, así que el reto sigue estando ahí. Hubiera sido histórico porque era el evento más multitudinario, con 2.703 personas, y habría sido el broche perfecto a mi carrera. No ha podido ser, pero no me doy por satisfecho. Necesito ganar uno de estos torneos y pasará. Tú y yo nos volveremos a entrevistar y te diré: "Te lo dije".

Pues habrá que esperar a ese momento. ¡Enhorabuena!

¡Sí se puede! Gracias.