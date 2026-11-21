David Torres 21 NOV 2026 - 11:07h.

Se espera que alrededor de 200 jugadores se clasifiquen para la semifinal del domingo

Joaquín Lafoz pasa como líder del CNP Winamax al día 2 y busca una despedida a lo grande del Team Pro

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El Main Event de la Gran Final del CNP Winamax 2026 entra en una fase decisiva. Después de cuatro jornadas iniciales de clasificación y con el registro acercándose a la barrera de los 3.000 participantes, el torneo reúne este sábado a los supervivientes en dos turnos. A partir de las 12:00 horas arranca el Día 2A, con los jugadores clasificados de los vuelos 1A, 1C y 1D. Una jornada en la que las fichas empiezan a valer todavía más y en la que cada eliminación acerca al resto a los puestos de honor.

La acción continuará a las 17:00 horas con el Día 2B, que reunirá a los clasificados de los vuelos 1B, 1E y 1F, incluido el último vuelo Non Stop. Madrid vive así una jornada doble de póker, con dos grandes grupos de jugadores peleando por seguir vivos en el torneo y acercarse a la recta decisiva de esta Gran Final. El objetivo es el mismo para todos: sobrevivir, acumular fichas y mantener intacto el sueño de levantar el trofeo del CNP Winamax 2026.

Sigue en directo el doble día 2 en ElDesmarque