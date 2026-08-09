Alberto Cercós García 09 AGO 2026 - 16:37h.

Carmen Pérez logra un nuevo hito para el deporte español

La Copa del Rey MAPFRE pone su broche final con varias remontadas y con Felipe VI rozando la victoria

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La española Carmen Pérez ha hecho historia al completar un reto extremo en el Valle de la Muerte, en Estados Unidos, y batir un récord en unas condiciones marcadas por las altas temperaturas. La deportista afrontó el desafío en uno de los lugares más calurosos del planeta, donde se llegaron a registrar temperaturas de hasta 52 grados, poniendo a prueba al máximo su resistencia física y mental. Con este logro, Pérez se convierte en protagonista de una hazaña que demuestra la dificultad de competir en un entorno tan extremo y que supone un nuevo hito para el deporte español.