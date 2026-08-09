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Carmen Pérez supera uno de los retos más extremos de su vida, con un récord en el Valle de la Muerte: "Respiras aire ardiendo"

Carmen Pérez supera uno de los retos más importantes de su vida
Carmen Pérez, con ElDesmarque. ElDesmarque
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La española Carmen Pérez ha hecho historia al completar un reto extremo en el Valle de la Muerte, en Estados Unidos, y batir un récord en unas condiciones marcadas por las altas temperaturas. La deportista afrontó el desafío en uno de los lugares más calurosos del planeta, donde se llegaron a registrar temperaturas de hasta 52 grados, poniendo a prueba al máximo su resistencia física y mental. Con este logro, Pérez se convierte en protagonista de una hazaña que demuestra la dificultad de competir en un entorno tan extremo y que supone un nuevo hito para el deporte español.

Puedes ver el reportaje completo en el vídeo superior.

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