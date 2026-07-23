La Rinconada inicia el camino para convertirse en Ciudad Europea del Deporte en 2028

Redacción Sevilla Sevilla, 23 JUL 2026 - 13:34h.

Málaga, Córdoba, Antequera o Granada ya han recibido esta distinción

Presentado el XXXIII Congreso y XXIII Gala de los Periodistas Deportivos de Andalucía que acogerá La Rinconada el próximo 12 de febrero

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El Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada ha aprobado hoy por unanimidad la candidatura del municipio para optar al reconocimiento de Ciudad Europea del Deporte 2028, una distinción concedida por ACES Europe a aquellas ciudades que destacan por su compromiso con la promoción del deporte, los hábitos de vida saludables y la participación ciudadana.

Con este acuerdo arranca oficialmente un proyecto que pretende reconocer una realidad construida durante décadas: La Rinconada es una ciudad donde el deporte forma parte de su ADN. La apuesta continuada por las instalaciones deportivas, el apoyo al deporte base, la capacidad para organizar grandes eventos, el crecimiento de los clubes y la implicación de miles de vecinos y vecinas han convertido al municipio en uno de los referentes deportivos de Andalucía.

La candidatura nace con el objetivo de dar visibilidad al trabajo realizado durante años por clubes, deportistas, entidades, personal técnico, voluntariado y administraciones. Un esfuerzo conjunto que ha permitido consolidar una amplia red de instalaciones, un equipo de entrenadores y monitores altamente cualificados, una intensa actividad deportiva durante todo el año y un modelo basado en la igualdad de oportunidades, la inclusión y la práctica deportiva para todas las edades.

Más que un punto de partida, esta candidatura supone el reconocimiento a una forma de entender el deporte como un elemento clave para mejorar la calidad de vida y fortalecer la cohesión social.

La Rinconada aspira ahora a sumarse a otras ciudades andaluzas que ya han recibido esta distinción, como Córdoba (2014), Antequera (2018) o Granada (2021). Además, Málaga fue reconocida como Capital Europea del Deporte en 2020, situando a Andalucía como uno de los territorios con mayor protagonismo dentro de la red impulsada por ACES Europe.

Estas experiencias han demostrado que este reconocimiento contribuye a reforzar la proyección de las ciudades, impulsar nuevos proyectos deportivos y atraer eventos que generan actividad económica y social.

La aprobación de la candidatura marca el inicio de un proceso que continuará durante los próximos meses con la ejecución de distintas acciones de promoción y la visita de la comisión evaluadora de ACES Europe, encargada de valorar aspectos como las instalaciones, la oferta deportiva, la participación ciudadana o las políticas municipales en materia de deporte.

La candidatura quiere implicar a toda la ciudadanía en un proyecto común que pone en valor el camino recorrido y que mira al futuro con el objetivo de seguir consolidando a La Rinconada como una ciudad donde el deporte forma parte de su forma de vivir.