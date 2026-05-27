Redacción ElDesmarque 27 MAY 2026 - 09:15h.

El rapero presenta el hit con una colaboración inédita

Tomasz Brzezinski, segundo líder del CNP Winamax Barcelona al son del rap de SWIT EME

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MadridEl artista urbano Swit Eme ha presentado "Yo soy español", su nueva apuesta musical para acompañar a la selección en la cita mundialista de este verano. Con un estilo directo y cargado de energía, el tema busca conectar con la afición y apoyar a todos al unísono al ritmo de “lololo” que tanto caracteriza a la Selección Española.

La estética del lanzamiento respira fútbol por los cuatro costados, destacando la camiseta de edición especial que Winamax para la ocasión. Esta prenda, que viste el artista en el videoclip, fusiona el diseño técnico de la marca italiana con la identidad de Winamax y la Selección Española, simbolizando la unión perfecta entre la cultura de calle y el deporte.

"Ponerle voz a la ilusión de todo un país de cara al Mundial es un orgullo. Con 'Yo soy español' quería reflejar esa energía que se vive en la calle y que se transmita al vestuario de la Selección. Poder contar con aliados como Winamax, que han entendido esta visión y se han volcado desde el principio, ha sido clave para que saliera adelante. La canción es potente y la estética futbolera y urbana la acompaña, esto también se plasma en la camiseta especial que Winamax ha creado en colaboración con Kappa", explica el rapero con emoción ante uno de los grandes proyectos musicales de su carrera.