Lanzarote levanta el telón del triatlón mundial con la Copa del Mundo

Redacción ElDesmarque Madrid, 10 MAR 2026 - 17:50h.

La isla se convertirá este sábado 14 en el epicentro mundial del triatlón con la disputa de este evento que se disputará en formato sprint.

La competición supondrá una oportunidad de sumar puntos importantes en el ranking de cara al inicio del periodo de clasificación para los JJ.OO.

La Triarmada española será numerosa en la prueba élite, con David Cantero como uno de los grandes favoritos a colgarse una medalla.

La isla de Lanzarote acogerá la Copa del Mundo de Triatlón Lanzarote 2026, que se disputará el sábado 14 de marzo en Costa Teguise, consolidándose como la primera gran cita internacional de la temporada dentro del calendario oficial de World Triathlon.

El evento está organizado con el apoyo de la Federación Española de Triatlón (FETRI), el Cabildo de Lanzarote, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Teguise, además de la colaboración de la Federación canaria de Triatlón, reforzando el posicionamiento de Lanzarote como uno de los grandes destinos internacionales del triatlón.

La competición tendrá su epicentro en la zona costera de Costa Teguise, con recorridos que combinan escenarios naturales y urbanos emblemáticos de la isla. que seguro que serán del agrado tanto de los deportistas élite como de los populares que completarán con sus carreras la jornada del sábado 14 de marzo.

Participación Élite y favoritos

En categoría Élite femenina destaca la presencia de la británica Georgia Taylor-Brown, medallista olímpica y campeona del mundo, junto a triatletas internacionales como Laura Lindemann, Nina Eim, Ilaria Zane o Sandra Dodet. Mientras en categoría masculina, uno de los grandes nombres será el francés Dorian Coninx, campeón del mundo, en una prueba con numerosos aspirantes al podio.

Por su parte, la Triarmada contará con una amplia participación en ambas competiciones élite. Con Pelayo González, David Cantero, Eloy Canales, Izan Edo, Esteban Basanta, Genis Grau, Vicente Hernández, Antonio Serrat y Kevin Tarek Viñuela en la prueba masculina. Mientras que, en la élite femenina, estarán presentes Miriam Casillas, Alejandra Seguí, Marta Pintanel, María Casals, Ana Carballo, María Barceló, Marina Muñoz, Cecilia Santamaría, Clara Aulinas, María Teresa Jiménez-Orta y Noelia Juan.

La competición supondrá una gran oportunidad para los deportistas nacionales de competir en casa y sumar puntos importantes en el ranking internacional de cara al inicio del periodo de clasificación olímpica para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 que comenzará en los próximos meses.

Programa de competición y horarios

La jornada reunirá pruebas para todas las edades y niveles, desde categorías formativas y populares hasta las competiciones élite internacionales.

Horarios previstos — sábado 14 de marzo

07:00 — Apertura de boxes

08:30 — Pruebas populares SuperSprint

10:00 — Pruebas Sprint grupos de edad

12:30 — Competiciones de menores y categorías formativas

14:30 — Actividades y ceremonias protocolares

16:00 — Copa del Mundo Élite femenina

18:00 — Copa del Mundo Élite masculina

19:30 — Ceremonias de premiación élite

Lanzarote, referencia mundial del triatlón

La elección de Lanzarote responde a sus condiciones climáticas, infraestructura deportiva y tradición organizativa, factores que la han convertido en uno de los principales destinos de entrenamiento para triatletas profesionales de todo el mundo. Con esta Copa del Mundo, la isla refuerza su posicionamiento internacional y España consolida su protagonismo en el calendario mundial.

La celebración del evento es posible gracias al trabajo conjunto de: