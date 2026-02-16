Freestyle bajo la tormenta: Red Bull Night Rider firma otra noche épica en Grandvalira

Redacción ElDesmarque 16 FEB 2026 - 12:04h.

La Red Bull Night Rider ha celebrado otra noche para el recuerdo en Grandvalira con los mejores freestylers

La segunda edición de Red Bull Night Rider reunió ayer a más de 2000 espectadores en la base del sector El Tarter de Grandvalira, en una noche marcada por una intensa nevada que comenzó el viernes y dejó una de las mayores acumulaciones registradas en los últimos 25 años. La tormenta transformó el escenario en un auténtico espectáculo invernal, elevando la épica de cada ronda.

El evento, heredero del histórico Atomic Night Fever, volvió a combinar competición, show y proximidad con el público, consolidando un formato que ya se convirtió en referencia en 2025. Esta edición destacó por un recorrido completamente nuevo, mucho más exigente, diseñado para potenciar la creatividad y la innovación en cada módulo. El circuito incluyó dos estructuras principales –un técnico stair raily un potente pull jump capitalizado por Hyperx, construidos por el equipo de Snowparks y actividades de freestyle de Grandvalira Soldeu– en El Tarter, garantizando máxima seguridad para riders y espectadores.

En palabras de Enric Bonvehí, responsable de Snowparks y actividades de freestyle en Grandvalira: “Todo el mundo se lo ha pasado increíble y ha notado ese punto extra de picante que aportaba el nuevo setup, mucho más divertido y creativo. A pesar del temporal, hemos contado con muchísimo público, lo que demuestra las ganas que había de vivir esta noche. El equipo de shapers lo ha dado todo, luchando contra la tormenta, moviendo y sacando nieve sin parar para que el circuito estuviera perfecto. Cuando las cosas cuestan, la satisfacción al ver el resultado es aún mayor. Esto es el resultado del trabajo en equipo y del amor que todos sentimos por lo que hacemos. ”Riders internacionales de Europa y Latinoamérica compitieron en snowboard masculino y femenino y esquí masculino. El formato combinó Jam Session y Best Trick, puntuándose la mejor ronda de cada participante y premiando las maniobras más destacadas de la noche. La cercaníadel público hizo vibrar cada recepción y cada giro.

RESULTADOS PRINCIPALES

Esquí masculino: Andreu Moreno (España) – Destacó con un enormefront swap en el DFD a backside 6 out,maniobra que le dio la victoria.

Snowboard Masculino: Mario Pretzel (Español)

Snowboard Femenino: Maija Hokkanen (Finlandia)

Premios Best Trick

Ski femenino: Hanna Langes (Alemania) – 360 en el salto a front 2 en el canon

Ski masculino: Joey van der Meer (Países Bajos) – Back swap en el rail DFD

Snowboard femenino: Sophia Schroll (Alemania) – Cab boardslide 270 out

Snowboard masculino: Manex Azula (España) – Boardslide a front rode

DECLARACIONES DE LOS GANADORES

Andreu Moreno, ganador en esquí masculino: “Tras mi participación en la anterior edición de Red Bull Night Rider donde no pude mostrar todo mi nivel, venía este año con muchas ganas de revancha. Sin duda ganar este año y en estas condiciones lo hacen aún más especial".

Maija Hokkanen, ganadora en snowboard femenino, añadió: “No me esperaba ver todo el público y lo cerca que les podíamos sentir en cada uno de los módulos. El set-up también ha sido una gran sorpresa, permitiéndome dar todo en cada una de las rondas”.

Mario Pretzel, ganador en snowboard masculino: “A priori cuando he visto el set-up de la competición he pensado que no se adaptaba del todo a mi estilo, pero una vez han ido pasando las rondas he ido adaptándome y he podido dar mi mejor versión. ”Con esta segunda edición, Red Bull Night Rider 2026 consolida su posición como una de las citas más destacadas del freestyle nocturno en Andorra, combinando innovación, técnica y espectáculo bajo las luces y la nieve.