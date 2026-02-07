Joaquín Anduro 07 FEB 2026 - 22:02h.

La Selección Española vuelve a reinar como campeona de Europa de fútbol sala después de imponerse este sábado a Portugal en la final de Liubliana por 3-5. Un hat trick de Antonio Pérez llevó a la España de Jesús Velasco a recuperar la corona que perdió en 2018, precisamente en el mismo escenario y el mismo rival, para sumar su octavo entorchado continental.

Esta vez, la historia tuvo un protagonista claro: Antonio Pérez, jiennense colosal, autor de tres goles, una asistencia y un despliegue defensivo sobresaliente.

El encuentro arrancó a ritmo frenético. Portugal parecía llevar la iniciativa con una presión alta que dificultaba la salida de balón española, pero fue España la que golpeó primero.

Y lo hizo por partida doble. A los dos minutos, Antonio abrió el marcador tras un sensacional pase de tacón de Pablo Ramírez. Apenas sesenta segundos después, Raya culminó una acción colectiva con Cecilio que había nacido de un robo del propio ala cordobés.

El 0-2 no amilanó a Portugal, que volvió a demostrar su capacidad para agarrarse a los partidos. A los cinco minutos, Afonso recortó distancias tras aprovechar un balón suelto en el área, y poco después Góis firmó el empate al girarse con acierto en un saque de esquina y batir a Dídac.

Con el 2-2, los lusos ganaron confianza y lograron que España no se sintiera cómoda con el balón. El juego se desarrollaba más cerca de la portería española, pero la intensidad portuguesa tuvo castigo. A 42 segundos del descanso, Erick cometió la sexta falta y Antonio no perdonó desde los diez metros, devolviendo la ventaja a España antes del intermedio.

Tras la reanudación, España salió decidida a sentenciar. Generó ocasiones claras, pero la falta de acierto impidió abrir brecha: dos balones al palo, de Cortés y Cecilio, y un mano a mano que Bernardo Paçó le negó al cordobés mantuvieron con vida a Portugal.

Y los lusos aprovecharon la oportunidad. En el minuto 30, Pauleta igualó de nuevo el marcador tras robar en la presión.

Lejos de venirse abajo, España mostró personalidad de campeón. Volvió a insistir, volvió a encontrarse con el palo, pero cuando el partido entraba en su tramo decisivo apareció de nuevo Antonio, culminando una jugada de Cecilio para firmar el 3-4 a menos de cinco minutos del final. Con Portugal jugando de cinco y España resistiendo como una roca, Adolfo sentenció a puerta vacía tras otro poste —el cuarto— de Rivillos.

El 3-5 cerró un partido espectacular y certificó el regreso de España a lo más alto del fútbol sala europeo. Diez años después, el trono vuelve a ser suyo. Y lo hizo con la firma imborrable de Antonio Pérez, líder absoluto de una generación que recuperó la corona europea.

Ficha del Portugal-España

3. Portugal: Bernardo Paçó, Tomás Pacó, Erick, Bruno Coelho y Pany Varela-cinco inicial-, André Coelho, Afonso, Góis, Kutchy, Lúcio Jr., Diogo Santos, Tiago Brito. Pauleta y Edú Sousa.

5. España: Dídac Plana, Antonio Pérez, Pablo Ramírez, Cortés y Mellado-cinco inicial-, Raya, Rivillos, Cecilio, Adolfo, Gordillo, Ricardo Mayor, Novoa y Adrián Rivera.

Árbitros: Dejan Veselič y Nicola Manzione. Eslovenia e Italia. Amonestaron a Rubén Gois (min.16), Cecilio (min.16), Erik (min.20), Rivillos (min.23) y Diogo Santos (min.40).

Goles: 0-1. Min.2. Antonio Pérez. 0-2. Min 3. Raya. 1-2. Min 5. Alfonso. 2-2. Min 7. Rubén Gois. 2-3. Min. 20. Antonio Pérez, de doble penalti. 3-3. Min 30. Pauleta. 3-4. Min 36. Antonio Pérez. 3-5. Min 40. Adolfo.

Incidencias: Final de la Eurocopa de Fútbol Sala celebrada en el Arena Stožice de Liubliana ante 8.126 espectadores, con mayoría de aficionados portugueses en las gradas.