Redacción ElDesmarque 03 JUN 2026 - 13:36h.

Contará con hasta 14 combates y 3 cinturones homologados por la WKA en juego

Hay disponibles tres tipos de entrada en venta anticipada

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El Titan Fight Tournament vuelve a San Fernando este sábado 6 de junio a partir de las 20:00 h. para vivir su quinta edición. Esta velada de artes marciales que pretende confirmarse como una cita ineludible en el panorama andaluz de los deportes de contacto, organizado por la Escuela Team Romero y Titan Ludus Academy, cuenta en esta edición con la colaboración del CD San Fernando, de Ayuntamiento de San Fernando y Centro Comercial Bahía Sur. La cita, que cuenta con tres tipos de entrada en venta anticipada (25€ en grada, 35€ sillas ring y 90€ en zona VIP) contará con hasta 14 combates en una noche inolvidable.

En estos combates se disputarán tres cinturones homologados por la WKA, Asociación Mundial de Karate y Kickboxing: uno de la especialidad de Muay Thai, otro de MMA y, en uno de los torneos más espectaculares y esperados de la noche, se disputará el cinturón de Bohurt (lucha medieval). Además, habrá seis combates neoprofesionales con jóvenes promesas del deporte de contacto andaluz y español.

Los cinturones, uno de los máximos reconocimientos en el mundo de los deportes de contacto, serán sin duda los protagonistas de la noche y serán las tres últimas pruebas de un evento que arrancará a las 20:00 h.

El cinturón homologado de MMA se decidirá con un combate entre el puertorrealeño Manuel Guimera de Titan Ludus y el jerezano Salvador Miralles, de Siammay Jerez. La prueba se desarrollará en tres asaltos de tres minutos cada uno.

Los cinturones de Muay Thai (-53kgs) y Bohurt tendrán un formato de torneo con cuatro participantes. En el caso del Muay Thai, modalidad más esperada por el público que engalanará el Pabellón de Bahía Sur, el gran vencedor de la noche saldrá del isleño Abraham Arias, del Team Romero, el prometedor chiclanero Jose David Zurdete, del Thai Dragón de Chiclana, del sevillano (Alkores Fight Club) Miguel Gómez y el almeriense Juan Miguel Ortiz, del Intergym Fight Club de Aguadulce.

La primera semifinal enfrentará a Zurdete contra Juan Miguel Ortiz, mientras que, en la segunda, el anfitrión Abraham Arcos se verá las caras con un Miguel Gómez que, a buen seguro, no lo pondrá nada fácil en dos combates que prometen emociones fuertes.

También el formato torneo, con semifinal y final, definirá al triunfador de la noche en Bohurt. La lucha medieval es una modalidad tremendamente atractiva y que no deja indiferente a nadie. Además, el JJP Titan Fight Tournament atrae a verdaderos especialistas en la lucha con armaduras y

elementos que transportan al público en el tiempo. Luis Molina y Sergio Sánchez serán los protagonistas en el primer envite de esta competición y el segundo combate de la noche, justo tras el amateur de Muay Thai entre los jovencísimo Martín Romero, del Team Romero, y Diego Rivilla, de Titan Ludus Academy, y que ya empiezan a despuntar en artes marciales.

La segunda semifinal de Bohurt enfrentará las espadas de Rubén Cabello y Mario Rueda, que buscarán una plaza en la gran final medieval.

La modalidad de grappling (agarre) también tiene cabida en el JJP Titan Fight Tournament. Se trata de una especialidad basada en el contacto físico continuo, lo que conlleva la posibilidad de visualizar técnicas con el objetivo de dominar al rival sin ningún tipo de golpes ni patadas. Se disputarán dos combates neoprofesionales con presencia internacional: Rafa Alegría, de Titan Ludus Madrid contra el alemán Janek Van Laak, afincado en Conil y el puertorrealeño Javi Pérez contra Manuel Simon, que llegará a La Isla procedente de la academia sevillana Gorillas.

En K1, modalidad más rápida y espectacular del Muay Thai, habrá dos representantes cañaíllas: Manuel Calderón, Mini Dekker, una auténtica promesa de las artes marciales, que peleará en casa ante otra estrella en ciernes como Jorge Corrales en un combate muy esperado. No menos interesante será el duelo entre el cañaílla Yoan Ordóñez y Enzo Urbano. Estos dos combates será un doble enfrentamiento entre representantes del Team Romero y Sierra Boxing de Villamartín.

En una tremenda Superfight de Muay Thai, el jerezano Juan Manuel Medel, de Siammay Jerez, se enfrentará al reconocido Mohammed Amine Chiab, del Team Padilla.

Las localidades para la velada están disponibles en la plataforma Compralaentrada y en los puntos de venta física del CD San Fernando (Oficina de Atención al Aficionado y Tienda Oficial del Club, además de en el local de la galería de Bahía Sur). En San Fernando, también se podrán adquirir en la Escuela Team Romero, Best Drive Expanding y King Barber y en Titan Ludus Academy, en Puerto Real, además de en diferentes puntos de la provincia de Cádiz (Sierra Boxing en Villamartín, Gym Lumpinee en Cádiz, Club Thai Dragon en Chiclana, Titan Ludus en Conil, Center Gym Azzu en Barbate).

El orden de los combates será el siguiente: