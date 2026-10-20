Pablo Sánchez 20 OCT 2026 - 17:59h.

Martín Demichelis desvela todos los detalles de su salida del Mallorca: "No me escapé"

Destaca el nivelazo de la plantilla merengue

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El Real Madrid no pierde detalle del desarrollo de Franco Mastantuono en Italia. El delantero firmó el pasado verano por la Fiorentina en calidad de cedido para dar un salto de gigante y volver al Santiago Bernabéu más futbolista. Regresará en verano de 2027 y todos esperan que lo haga para potenciar al equipo blanco. Hay muchos, como el técnico Martín Demichelis, que no dudan de ello.

El actual entrenador del Leipzig, con pasado en España la temporada anterior y próximo en visitar la casa blanca, repasó la trayectoria de Mastantuono en el Madrid y en la Fiorentina. Vio positiva su salida a préstamo a Italia y cree que acabará triunfando con un poco de tiempo, como también necesitaron otras estrellas del conjunto madridista.

Durante una charla con la prensa española antes de medirse al Real Madrid expresó lo siguiente: "No debutó con 16 años por arte de magia. No dudo de sus capacidades y de su personalidad. Ahora decidió salir a jugar a Italia, pero no tengo dudas de que es un jugador para el Real Madrid, por personalidad y por capacidad física y técnica. Necesita tiempo. Hay que repasar la cantidad de jugadores sudamericanos que han llegado a grandes clubes de Europa y han tenido resultado. Santiago Solari o Higuaín necesitaron su tiempo para adaptarse".

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El centro del campo

Demichelis no comparte para nada las críticas al centro del campo del Real Madrid y a los cambios que se han producido en las últimas temporadas. "Son todos muy buenos, todos a nivel selección. Lo que el Madrid no puede hacer es quejarse de la plantilla. Independientemente de quién juegue y de la tendencia en los últimos años a fichar, los chicos que están ahora también tienen una capacidad enorme y ya son figuras en sus selecciones. Eso ya marca una jerarquía", comentó al respecto.