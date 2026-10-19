Lucas Gatti 19 OCT 2026 - 22:53h.

El argentino vuelve a estar en el radar de River Plate, que estaría dispuesto a ir con todo si se clasifican para la Libertadores

De Burgos Bengoetxea le explicó a Lo Celso por qué anuló el gol del Betis: "Son rechaces, son rebotes"

Compartir







El futuro de Giovani Lo Celso sigue estando bajo lupa. Después de un comienzo de temporada con escasa participación en el Real Betis de Manuel Pellegrini, el mediocampista argentino fue titular ante el Barcelona, convirtió un gol que luego fue anulado y quedó en el centro de la escena. En esas, Boca y River aparecen como posibles destinos de cara a 2027, mientras el rosarino busca recuperar protagonismo en España.

La derrota por 5-2 ante el Barcelona dejó distintas lecturas para el Real Betis. El equipo de Manuel Pellegrini sufrió una caída contundente en La Cartuja, pero Lo Celso encontró una oportunidad para volver a mostrarse. El argentino fue titular, participó del juego ofensivo y estuvo cerca de marcar un golazo desde afuera del área, aunque la intervención del VAR terminó anulando la conquista por una mano previa en la jugada.

Boca y River, atentos a su futuro

Mientras intenta recuperar terreno en Heliópolis, el nombre de Lo Celso también aparece vinculado con el fútbol argentino. Boca y River asoman como dos posibles interesados en el horizonte de 2027, en un escenario que podría abrirse si su situación en el Betis no cambia.

Según pudo averiguar ElDesmarque, el Millonario tiene en carpeta a Lo Celso para ir a por él para la temporada 2027. Todo dependerá de si River clasifica a la próxima Copa Libertadores. En el club argentino tienen entendido que el volante ofensivo saldría del Betis por 8 millones de euros. Y para el club argentino ese dinero no sería un impedimento.

PUEDE INTERESARTE La planificación del Betis entra en escena

La posibilidad de regresar al país representaría un movimiento importante para un futbolista que construyó buena parte de su carrera en Europa y que también integró la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022. Su experiencia internacional y su capacidad para desempeñarse como mediocampista ofensivo lo convertirían en un nombre atractivo para cualquier equipo que busque jerarquía en esa zona del campo.

De todos modos, una eventual operación dependerá de varios factores: la voluntad del jugador, su situación contractual, las condiciones que establezca el Betis y la capacidad económica de los clubes interesados. Por ahora, el horizonte de 2027 aparece como una posibilidad a seguir, no como una negociación definida.

PUEDE INTERESARTE El Betis se expone a una posible sanción de la UEFA en Champions League

En el último mercado de fichajes, Boca puso los ojos en Lo Celso, pero finalmente no hizo una propuesta oficial. Igualmente, el futbolista sigue en carpeta para el año que viene, en caso de que el equipo argentino ingrese a una copa internacional.

Ambos elencos representan dos alternativas deportivas diferentes, pero ambas podrían ofrecerle un escenario de protagonismo que hoy busca recuperar en Betis. La cuestión será determinar si Lo Celso pretende continuar su carrera en Europa o si, llegado el momento, contempla la posibilidad de regresar al fútbol argentino.

Pellegrini, la competencia y un lugar por recuperar

A sus 30 años, Lo Celso atraviesa una etapa en la que necesita continuidad para recuperar su mejor versión. Su calidad técnica, su capacidad para encontrar pases entre líneas y su llegada al área son atributos que el Betis conoce desde su primera etapa en el club y que el entrenador chileno puede aprovechar en un calendario exigente. Sin embargo, la competencia en el mediocampo verdiblanco condiciona sus posibilidades. La presencia de futbolistas como Isco, Pablo Fornals, Dani Ceballos y Álvaro Fidalgo amplía las alternativas de Pellegrini y obliga al argentino a ganarse un lugar dentro de la rotación.

El partido contra el Barcelona puede funcionar como un punto de partida, aunque no garantiza una modificación definitiva de su situación. Lo Celso deberá transformar las oportunidades en continuidad y convencer al cuerpo técnico de que puede tener un papel más importante en el equipo. Su presente también está condicionado por las exigencias físicas y la necesidad de sostener regularidad. El desafío será aprovechar los minutos disponibles para volver a convertirse en una pieza habitual, en lugar de quedar relegado a intervenciones puntuales.

Un futuro abierto en Sevilla

Lo Celso tiene contrato con el Real Betis hasta junio de 2028. Por eso, cualquier salida antes de esa fecha exigiría resolver su situación contractual con el club español. Su balance reciente muestra dos caras: en la temporada 2025/26 disputó 30 partidos oficiales con el Betis, con tres goles y tres asistencias. En el inicio de la campaña actual, en cambio, su participación fue mucho menor antes de recuperar la titularidad frente al Barcelona.

El argentino tiene por delante el desafío de revertir esa tendencia. El gol anulado ante el conjunto catalán no modificó el resultado, pero sí le permitió volver a mostrar recursos en un encuentro de máxima exigencia. La continuidad será determinante para definir los próximos pasos. Si consigue recuperar su lugar en el esquema de Pellegrini, su futuro inmediato podría seguir ligado al Betis. Si la falta de minutos persiste, el mercado de 2027 podría convertirse en una instancia clave para evaluar alternativas.

Por ahora, Lo Celso continúa en Heliópolis, con el objetivo de volver a ser protagonista. Boca y River aparecen en el radar de un posible regreso al país, pero su futuro todavía depende, en buena medida, de lo que consiga demostrar dentro de la cancha.