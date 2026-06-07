El Valencia CF de veteranos, campeón de España de Fútbol 7

David Torres 07 JUN 2026 - 11:18h.

Venció los seis partidos que disputó

Leyendas Atlético de Madrid se une a Valencia, Celta y Compostela para recaudar fondos para Lubo Penev

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MadridEl Valencia CF se ha proclamado campeón del Campeonato de España de Veteranos F-7, Torneo Solidario FEAFV 25/26 que se ha disputado este sábado en el Polideportivo José Caballero de Alcobendas. A pesar de sufrir a última hora las bajas por lesión de Juan Sánchez y Fernando Giner, el conjunto valencianista venció en los seis partidos disputados y se impuso en la final al Atlético de Madrid liderado por Solozábal por 2 goles a 0 (Míchel Herrero y Manolo).

El Torneo Solidario organizado por la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos y GOAL Xperience con la colaboración de la FUNDACION LALIGA y el Ayuntamiento de Alcobendas, reunió a grandes leyendas del fútbol español en una jornada cargada de emoción, compañerismo y recuerdos inolvidables.

En esta II Edición del nuevo formato de Torneo Solidario FEAFV participaron 18 equipos de las Asociaciones miembros de la FEAFV con exjugadores profesionales de diferentes generaciones que se darán cita para apoyar una causa solidaria a través del deporte que marcó sus vidas y que se disputarán el título de Campeón de España F-7: Atlético Madrid, Valencia CF, Villareal CF, Rayo Vallecano, Real Valladolid, Real Sporting de Gijón, CD Tenerife, CD Castellón, Albacete Balompié, ⁠CD Leganés, AD Alcorcón, FC Cartagena, Atco. Baleares, Real Balompédica Linense, Poli Ejido, CD Teruel, CD Veteranos Cultural de Marbella y AVF Fuengirola, actual Campeón y que defenderá el título.

Sobre el césped, más que una competición, se vivió una auténtica celebración del fútbol de veteranos, en los que hubo gestos de calidad, respeto y complicidad entre viejos compañeros de vestuario. De hecho, lo habitual es hacerse una foto de hermandad al acabar los partidos.

Invictos

El Valencia CF doblegó al Poli Ejido (4-0); al AD Alcorcón (3-1), Al Sporting de Gijón (5-0) y a la Cultural Leonesa (4-0) en la fase de grupos. En semifinales la víctima fue el Fuengirola (3-0) y en la finalísima el ya mencionado Atlético de Madrid

Míchel Herrero, con un tanto en la final, fue el líder de un equipo bien secundado por Ximo Enguix, Manolo, Diego Alegre, David Fas, Javi Soler, Dani Montoro, Óscar, Cabanillas, Juan López, Elías y asistidos por Sanva y Paco.

Con todo, Más allá del resultado, lo verdaderamente importante fue volver a compartir momentos con amigos de toda la vida, reforzar los lazos que el fútbol ha creado durante años y demostrar que, aunque pasen los años, la pasión por este deporte sigue intacta.

Iniciativas como esta reflejan el poder del fútbol como herramienta de unión y solidaridad, y el compromiso de esta Federación de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV) por mantener vivo el espíritu de compañerismo, la ayuda mutua y la memoria deportiva de todos aquellos que alguna vez defendieron un escudo con orgullo.