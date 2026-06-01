David Torres Valencia, 01 JUN 2026 - 10:01h.

Dos goles de Tino Costa sellan el homenaje de las Leyendas del Valencia CF a las víctimas de la DANA en el 75 aniversario de la Peña Deportiva Ayorense

El torneo solidario se disputará el 6 de junio en el Polideportivo José Caballero de Alcobendas, participan 18 equipos

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El Valencia CF estará representado en el próximo campeonato solidario de España de veteranos F-7 que se disputará el sábado, 6 de junio, en el Polideportivo José Caballero de Alcobendas (Madrid). El equipo de Leyendas del Valencia CF, organizado por la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, intentará proclamarse campeón por primera vez en su historia, todo y que es uno de los equipos con más participaciones en la cita.

Este torneo, organizado por la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV), de la cual la Asociación de Futbolistas Valencia CF es vicepresidente, lo competirán 18 equipos de las asociaciones miembros. Por parte del combinado valencianista estarán exjugadores de la talla de Juan Sánchez, Fernando Giner, Míchel Herrero, Ximo Enguix o Diego Alegre. Completan la convocatoria Juan López, ⁠Elías, ⁠Dani Montoro,⁠ ⁠David Fas, Javier Soler, ⁠Manolo Martín, Oscar Montoro, Darwin y Juan Cabanillas.

La flor y nata del fútbol veterano en Alcobendas

En esta segunda edición del campeonato participarán los siguientes equipos, además del Valencia CF: Atlético Madrid, Villareal CF, Rayo Vallecano, Real Valladolid, Real Sporting de Gijón, CD Tenerife, CD Castellón, Albacete Balompié, ⁠CD Leganés, AD Alcorcón, FC Cartagena, Atco. Baleares, Real Balompédica Linense, Poli Ejido, CD Teruel, CD Veteranos Cultural de Marbella y AVF Fuengirola.

Sobre el césped, más que una competición, se vivirá una auténtica celebración del fútbol de veteranos, en los que habrá gestos de calidad, respeto y complicidad entre viejos compañeros de vestuario.

Más allá del resultado, lo verdaderamente importante será volver a compartir momentos con amigos de toda la vida, reforzar los lazos que el fútbol ha creado durante años y demostrar que, aunque pasen los años, la pasión por este deporte sigue intacta.

Torneo formato Champions League

A expensas del sorteo, los 18 equipos conformarán un solo Grupo y disputarán el Torneo en formato Champions League. Con todo, iniciativas como esta reflejan el poder del fútbol como herramienta de unión y solidaridad, y el compromiso de esta Federación por mantener vivo el espíritu de compañerismo, la ayuda mutua y la memoria deportiva de todos aquellos que alguna vez defendieron un escudo con orgullo. Es por ello que Grupos Residenciales como Ballesol, Colisée, Bouco Mayores, Fundación Hospitalarias y DomusVi aportarán como Patrocinadores del Torneo, y Savia Residencias, Manava, Padre Rubinos A Coruña, Matia Fundazioa y Assansul también colaborarán.