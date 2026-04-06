David Torres Valencia, 06 ABR 2026 - 21:01h.

Más de 600 jugadoras participantes

Laura Mansilla es homenajeada por las Referentes en la Valencia Cup Girls

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La Valencia Cup Girls 2026 concluyó con la celebración de las finales de cada categoría y resolviéndose, por tanto, la incógnita de conocer a los nuevos equipos campeones en la sexta edición de este torneo internacional femenino de fútbol base, organizado por la Asociación Sportea, que ha sido un éxito con la participación de casi 600 jugadoras procedentes de diez países diferentes.

El Arrels, equipo integrado por jugadoras de clubes y/o localidades afectadas por la Dana, que participaba por segunda vez en la Valencia Cup Girls, se hizo con la victoria en la final sub’19 (G19) tras concluir con empate a cero el tiempo reglamentario e imponerse en la tanda de penaltis a la UE L’Alcudia. La MVP de la final fue Rocío Albelda, jugadora de Arrels.

Récord de participación internacional

Muy significativo ha sido el récord de participación internacional en esta edición del campeonato femenino. De hecho, el 70% de los conjuntos inscritos, que estuvieron compitiendo en los Jardines del Turia los últimos días, llegaron desde fuera de España. Situación que dio lugar, por ejemplo, a la singularidad de que la categoría sub’16 (G16) estuviera totalmente integrada por escuadras extranjeras. El triunfo final fue para el FFC Turbine Potsdam, procedente de Alemania, que ganó en su final al Kerry Schoolgirls, de Irlanda, por un marcador de 0-2. La MVP fue la alemana Carlotta Piel.

Las noruegas del NSU Norsk Spillerutvikling consiguieron hacerse con el triunfo por un marcador de 2-1 ante la UE L’Alcudia en la categoría sub’14 (G14). La MVP fue para la jugadora noruega Frida Eriksen. El club nórdico es uno de los clubes más fieles a la Valencia Cup Girls. Su visita a la ciudad del Turia se ha dado en cuatro ocasiones consecutivas de las seis ediciones desarrolladas.

Turbine Potsdam, NSU y L’Alcudia conquistaron los títulos de la Valencia Cup Girls 2026

Los títulos de Arrels, Potsdam y NSU fueron en fútbol 11. En el caso del segmento de edades menores, jugando en la modalidad de fútbol 8, en la categoría sub’12 (G12), se resolvió también en la tanda de penaltis. La final fue entre el Valencia CF Femenino y la UE L’Alcudia, ganando a la postre el equipo de la Ribera Alta. Eva Bellver fue la MVP.

En el sumatorio de la clasificación general, que deriva de la suma de puntos en función de equipos inscritos por un club, la mejor entidad de este 2026 fue precisamente L’Alcudia, que ya lo logró en 2025. En las ediciones anteriores, en tres ocasiones fue para el Levante UD y en una para el Valencia CF.

En suma, casi 600 jugadoras han estado disfrutando del fútbol de formación durante unos días de excelente climatología en Valencia, en las instalaciones municipales de Serranos, Pont de Fusta, Tramo II y Tramo VIII, que concluyeron este domingo. El torneo contó con el apoyo del Ayuntamiento de València y su Fundación Deportiva Municipal, de la Diputación de Valencia y su área de Deportes y de Turismo; y de la conselleria de Deportes de la Generalitat Valenciana y Comunitat de l’Esport. En el ámbito privado, este campeonato también cuenta con el respaldo de Kappa y Prime.

Para poder revisar todos los resultados y clasificaciones el campeonato cuenta con una APP gratuita tanto para Android como para iOS (buscando en la store ‘Toursport App’ y marcando Valencia Cup Girls 2026) y la web oficial valenciacup.com.

Laura Mansilla es homenajeada por las Referentes en la Valencia Cup Girls

En otro orden de cosas, cabe recordar que el partido de Referentes en el marco de la Valencia Cup Girls es uno de los momentos más emotivos y esenciales del torneo internacional femenino de fútbol base. Este 2026, más si cabe, fue espacio de reencuentro de figuras del fútbol de diferentes generaciones, reconocimiento a aquellas jugadoras que movieron la rueda de este deporte en la práctica por parte de las mujeres, y muy especialmente fue una humilde forma de rendir un sentido homenaje como memorial a Laura Mansilla Plata.

Laura Mansilla Plata fue una de las pioneras del fútbol femenino en la Comunidad Valenciana y fue jugadora del Levante, entre finales de los 90 y 2006