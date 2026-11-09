Emotivos homenajes a Jesús de Miguel en Gran Canaria

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Homenaje en Gran Canaria a Jesús de Miguel. El partido entre la UD Las Palmas y el CD Eldense, que ha acabado con triunfo amarillo (2-0) gracias a dos goles en el descuento, ha estado marcado por el recuerdo al jugador del CD Tenerife, fallecido el pasado martes tras el choque sufrido en el duelo ante el FC Andorra.

El homenaje de Kirian a Jesús de Miguel

Kirian Rodríguez, capitán del cuadro canario, ha querido lucir un brazalete especial en el que se veía la imagen de De Miguel, además de lucir tanto el escudo de Las Palmas como el del Tenerife, su eterno rival.

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Como era de esperar, el homenaje ha sido especialmente emotivo en la isla vecina, donde se ha guardado un respetuoso minuto de silencio antes de que comenzara el encuentro, además de colocar un ramo de flores cerca del círculo central. En la previa del partido también se han realizado distintos homenajes por parte la afición a las afueras del estadio.

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Al igual que el resto de encuentros de la jornada, el duelo se detuvo a los 9 minutos para homenajear a Jesús de Miguel, en honor al dorsal que lucía en el cuadro tinerfeño. El aplauso fue atronador por parte de jugadores y aficionados y, además, dejó un detalle curioso, pues el colegiado del partido, Eder Mallo Fernández, se tuvo que secar las lágrimas de los ojos antes de reanudar el duelo.

En lo meramente deportivo, la UD Las Palmas logró un triunfo valiosísimo sobre la bocina. Álex Suárez abrió el marcador a los 95 minutos, ya en el añadido, y Jefté puso el segundo en el 98'. Con este triunfo, el cuadro canario logra su tercera victoria consecutiva y se coloca a sólo 2 puntos del playoff de ascenso, mientras que el Eldense sufre su tercera derrota seguida y sólo tiene 3 puntos por encima del descenso.