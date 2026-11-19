Alberto Cercós García 19 NOV 2026 - 13:18h.

Los árbitros explican cómo de positivo es el VAR para ellos en determinados partidos

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Arbitrar un partido del Real Madrid o del FC Barcelona nunca es una tarea sencilla. La lupa está puesta sobre cada decisión, cada tarjeta y cada acción polémica, con el foco mediático multiplicándose cuando los errores pueden tener consecuencias directas en el resultado. En ese escenario, el VAR se ha convertido en una herramienta fundamental para los colegiados, especialmente cuando la presión aprieta y cualquier detalle puede terminar marcando la diferencia. Munuera Montero y Figueroa Vázquez conocen perfectamente lo que supone convivir con esa exigencia y han compartido cómo afrontan su trabajo en una profesión en la que cada fin de semana se juegan mucho más que tres puntos.

Munuera Montero, en el desayuno de la APDS, ha querido poner el acento en la responsabilidad que asume el colectivo arbitral y en la dificultad de trabajar bajo una fiscalización constante. "Se nos exige muchísimo, se nos perdona muy poco, y no se entiende que el árbitro no es el responsable de cometer ninguna acción, es el responsable de aplicar las normas que la IFAB da", explica. El colegiado considera que todavía queda mucho camino para que el aficionado entienda cuál es realmente su función: "Hasta que el aficionado no entienda que no somos los malos de la película, va a ser muy difícil". Por eso, insiste en la necesidad de repartir responsabilidades y recuerda que los árbitros son los primeros perjudicados cuando se equivocan.

El VAR, como un ángel de la guarda para los árbitros

Precisamente sobre el VAR, Munuera Montero ha explicado hasta qué punto puede convertirse en un apoyo para el árbitro principal, aunque sin perder de vista quién tiene la última palabra. "El que toma la primera y última decisión es el árbitro de campo. Nuestro 'ángel de la guarda' nos puede ayudar", señala. El colegiado también recuerda que no todas las intervenciones deben terminar con un cambio de decisión: "Tiene que ser algo muy diferente a lo que el compañero te recomienda o que tu criterio lo tengas tan afianzado que consideres que no es así". Además, pide comprensión con quienes están en la sala de videoarbitraje, sometidos también a una enorme responsabilidad: "Al árbitro de campo se le puede entender más que cometa un error, para ellos se es mucho más incisivo con las críticas. También pueden cometer errores de criterio".

Figueroa Vázquez, por su parte, asegura vivir esta exposición con tranquilidad. "Hemos vivido todas estas épocas en el foco. Siempre digo que la persona que llega a Primera división lleva un bagaje y, si no, no llega", señala. El colegiado recuerda que alcanzar la élite ya supone superar un proceso muy exigente: "Hay 17.000 árbitros y 20 en Primera". Sin embargo, tampoco esconde que la presión forma parte de su día a día y que cada encuentro puede condicionar su futuro profesional. En una profesión donde el margen de error es mínimo, el VAR se convierte en ese ángel de la guarda que puede echar una mano cuando más falta hace.