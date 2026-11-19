Pepe Jiménez Sevilla, 19 NOV 2026 - 13:26h.

El mediocampista del Sevilla compartió vestuario un curso con Jesús de Miguel

Kochorashvili acude al funeral de Jesús de Miguel y se ausenta en la última sesión antes del Alavés

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Apenas fue un año el que compartieron Giorgi Kochorashvili y Jesús de Miguel en el Castellón, pero el mediocampista del Sevilla aún guarda un bonito recuerdo del tristemente fallecido exjugador del Tenerife y este jueves, al ser cuestionado por ello, dejó una preciosa reflexión en su recuerdo: "Lo que él no podrá hacer".

Presente en el funeral de Jesús de Miguel, Giorgi Kochorashvili viajó para despedirse por una última vez del exjugador aún sabiendo que ello afectaría a su presencia ante el Alavés y es que, tal y como él mismo ha contado este jueves en Sólo el Sevilla, "no ha sido fácil ni para mí, ni para mi familia".

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"Fue un momento muy complicado. No solo para mí, mi familia, mi mujer, todos los amigos que estábamos allí. En el corazón tengo que debo seguir haciendo y transmitiendo lo que era Jesús de Miguel: humilde, trabajador. Él no lo puede transmitir, yo debo hacerlo", decía recordando al exdelantero del Tenerife.

Cabe recordar que Giorgi Kochorashvili y Jesús de Miguel, el futbolista tristemente fallecido, compartieron vestuario durante la temporada 2022/23 en el Castellón, club en el que el ahora jugador del Sevilla estuvo cedido durante un curso.

Giorgi Kochorashvili disputó 40 encuentros con el Castellón en Primera RFEF, temporada en la que llegó Jesús de Miguel a dicho club a mediados de curso. A pesar de una pequeña lesión, el punta -como el georgiano- acabó siendo fundamental para la entidad, anotando seis goles, dos de ellos en la fase de ascenso.

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Han pasado algunas semanas ya desde el trágico momento, pero parece evidente que Giorgi Kochorashvili aún tiene en su mente a Jesús de Miguel y si consigue una victoria este sábado ante el Betis, a buen seguro, una pequeña parte del éxito irá dedicada a su antiguo amigo y exdelantero del Tenerife.