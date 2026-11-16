El sueño cumplido de Bruno, el bético de seis años que ve al Betis a través del corazón

Álvaro Borrego 16 NOV 2026 - 20:02h.

El pequeño, de seis años, padece la enfermedad de Norrie, una patología rara que le provoca ceguera total y otras complicaciones de salud

Los números solidarios de la Fundación del Betis: 57.590 personas, 79 proyectos y 45 países

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La Fundación Real Betis Balompié y la Fundación Pequeño Deseo han celebrado este lunes su primer encuentro conjunto, una jornada muy especial que ha tenido como protagonista a Bruno, un pequeño de seis años que ha podido cumplir uno de sus mayores deseos: conocer a los jugadores del primer equipo verdiblanco. Este pequeño gran aficionado padece la enfermedad de Norrie, una patología genética rara que afecta principalmente a la visión y que, en su caso, le ha provocado ceguera total, deterioro muscular y dificultades cognitivas. Esta enfermedad, que afecta fundamentalmente a varones, suele manifestarse desde el nacimiento y puede estar asociada a otras complicaciones, como pérdida auditiva progresiva y alteraciones del desarrollo.

A pesar de no haber podido ver nunca al Real Betis, Bruno ha crecido sintiendo sus colores como algo propio. Su madre ha sido la encargada de transmitirle desde pequeño la pasión verdiblanca, hablándole del equipo y haciéndole partícipe de un sentimiento que va mucho más allá de lo que sucede sobre el terreno de juego. Porque Bruno nunca ha visto a sus ídolos, pero ha escuchado hablar de ellos, conoce lo que representan y siente al Betis como una parte importante de su vida.

Gracias a esta iniciativa, el pequeño ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a los futbolistas verdiblancos, compartir unos momentos con ellos y vivir una experiencia muy especial junto a su familia. Un encuentro que demuestra, una vez más, la capacidad del Real Betis para generar ilusión y acercarse a quienes atraviesan situaciones especialmente difíciles.

Una alianza para cumplir deseos

Esta visita supone la primera acción desarrollada en el marco del acuerdo de colaboración entre la Fundación Real Betis Balompié y la Fundación Pequeño Deseo, una entidad que trabaja para hacer realidad los deseos de niños y adolescentes que padecen enfermedades graves.

La Fundación Pequeño Deseo lleva años acompañando a estos menores y a sus familias, convencida de que cumplir un deseo puede convertirse en una importante fuente de motivación, alegría y bienestar emocional durante los difíciles procesos médicos a los que deben enfrentarse. Su labor permite que muchos pequeños puedan dejar a un lado, aunque sea por unas horas, las preocupaciones relacionadas con su enfermedad y disfrutar de experiencias inolvidables.

A través de esta colaboración, la Fundación Real Betis Balompié se suma a esa misión, poniendo a disposición de la entidad la capacidad del club para generar ilusión y hacer realidad los deseos de niños que atraviesan enfermedades graves. La historia de Bruno inaugura así una alianza con la que ambas fundaciones seguirán trabajando para regalar momentos de felicidad a estos pequeños y sus familias.

Sobre la Fundación Real Betis Balompié

La Fundación Real Betis Balompié es la entidad a través de la cual el Real Betis desarrolla y canaliza su compromiso social. Su actividad se articula en torno a diferentes áreas de actuación como la inclusión, la educación, el deporte, el medio ambiente y la atención a colectivos en situación de vulnerabilidad. A través de sus proyectos y colaboraciones, la Fundación trabaja para generar un impacto positivo en la sociedad y trasladar los valores del Real Betis más allá del terreno de juego.

Sobre la Fundación Pequeño Deseo

La Fundación Pequeño Deseo tiene como misión hacer realidad los deseos de niños y adolescentes gravemente enfermos, con el objetivo de apoyarles emocionalmente durante el proceso de su enfermedad. Desde su creación en el año 2000, la entidad trabaja para convertir un deseo en una experiencia especial que contribuya a mejorar el bienestar emocional de los menores y sus familias. Este dato ha quedado demostrado científicamente a través de dos estudios realizados en el 2012 y 2025, respectivamente, con la Universidad Complutense de Madrid y la Pontificia de Salamanca.