En Inglaterra creen que debería buscar una salida: "Es la tercera opción"

Carvajal publica toda su conversación con Yuri: "Era una rencilla"

Compartir







No está siendo un inicio de temporada sencillo para Trent Alexander-Arnold. El lateral llegó hace poco más de un año al Real Madrid con el objetivo de adueñarse del lateral derecho, pero la realidad está siendo bien distinta. No sólo la llegada de Denzel Dumfries este mismo verano le ha hecho perder protagonismo, sino que ahora ve, además, cómo Fede Valverde empieza a hacerse fuerte en su demarcación. Y esto está provocando, a su vez, que en Inglaterra pidan su salida del club e incluso su regreso al Liverpool FC.

Eso es lo que ha hecho Jamie Carragher en una de sus últimas intervenciones en televisión, pidiendo al lateral que abandone Madrid con el objetivo de reencontrar su mejor versión no sólo a nivel individual, sino también con vistas a la selección inglesa.

PUEDE INTERESARTE Por qué Real Madrid y Barcelona no juegan la primera ronda de Copa del Rey

"Lo traería de vuelta. Le darían muchas críticas, porque creo que cometió un error. Creo que cometió un gran error al irse al Madrid", comentó el exfutbolista británico, que vería con buenos ojos su regreso a Liverpool. "Hemos echado de menos su creatividad", añadió

Garragher insistió en su delicada posición dentro de los planes de José Mourinho: "En este momento es la tercera opción como lateral derecho. Están alineando a un centrocampista, Valverde, en esa posición. Incluso en el Clásico, Denzel Dumfries, el lateral derecho titular, entró antes que él. Cuando eres la tercera opción, obviamente quieren que te vayas", argumentó.

Los minutos de Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid

Trent ha participado en seis de los 13 partidos que ha disputado el Real Madrid en este inicio de campeonato, contando todas las competiciones, si bien es cierto que sólo ha sido titular en cuatro ocasiones. Eso sí, su papel ha decaído de manera especial durante los cuatro últimos partidos, en los que ha estado casi inédito: sin minutos en Roma, sin minutos ante el Sevilla, sin minutos ante el Leipzig y apenas uno par de minutos en el Clásico, cuando entró en el descuento.

El inglés, que acaba de cumplir 28 años, llegó al Real Madrid en junio de 2025. Lo iba a hacer con la carta de libertad, pero finalmente el club blanco pagó 10 millones de euros al Liverpool para adelantar un par de semanas su aterrizaje para que pudiera disputar el Mundial de Clubes. Hasta la fecha suma 42 partidos con la camiseta blanca en los que suma ocho asistencias, pero ningún gol. Tiene contrato hasta 2031.