Éder Militao, la otra gran noticia para José Mourinho en el Real Madrid de cara al Clásico

Fran Fuentes 19 OCT 2026 - 09:32h.

El brasileño regresó a los terrenos de juego 180 días después

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Eder Militao volvió a participar en un partido oficial en el encuentro del Real Madrid frente al Sevilla FC de LALIGA EA SPORTS, después de una lesión muscular que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde el 21 de abril. Es decir, que sumaba 180 días sin pisar el césped en partido oficial. El defensa brasileño ingresó al terreno de juego en el minuto 85, con 4-1 en el marcador, en sustitución de un Fede Valverde que había estado jugando de lateral derecho. Tanto el uruguayo como el brasileño fueron ovacionados por el Santiago Bernabéu.

De este modo, el brasileño no disputaba un encuentro con el Real Madrid desde el pasado 21 de abril, ante el Alavés, en el que sufrió una lesión muscular que las pruebas posteriores confirmaron como rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, por la que debió someterse a cirugía el 28 del mismo mes. Progresivamente, el central fue aumentando la carga de su trabajo de recuperación, hasta llegar a completar entrenamientos completos con el resto de sus compañeros a partir de finales del mes de septiembre.

Tal ha sido la mejoría que incluso Jose Mourinho había avanzado la pasada semana que no jugaría contra el Villarreal, la Roma ni el Sevilla, pero entró en la convocatoria para el partido contra el conjunto hispalense y el portugués le regaló unos minutos al final del encuentro para que regresara delante de su afición.

Se amplía el abanico de defensas para Mourinho con la Champions y el Clásico en el horizonte

Así las cosas, José Mourinho sigue ganando opciones para una semana clave en el campeonato. Si bien es cierto que el ingreso del brasileño se prevé que sea progresivo, al técnico portugués se le abre el abanico, ya que hasta ahora tuvo que aguantar con Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Antonio Rüdiger. Una posición especialmente delicada en el conjunto blanco, pese a contar también con Raúl Asencio y el propio Éder Militao. Sin embargo, las lesiones de larga duración de ambos futbolistas han hecho que el luso se vea con problemas a la hora de incluso completar convocatorias en lo que va de temporada.