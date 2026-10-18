Alberto Cercós García 18 OCT 2026 - 20:55h.

Pese a la dura derrota del Málaga, Adrián Niño confía en que la primera victoria llegará pronto

La tarde más cruda de Álvaro Valles

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El Málaga sigue sin encontrar la salida del túnel. La derrota ante la Real Sociedad (2-5) ha vuelto a golpear a un equipo que continúa sin conocer la victoria en LaLiga y que, jornada tras jornada, ve cómo se complica todavía más su situación. El conjunto malaguista es el colista de la categoría y necesita reaccionar cuanto antes para no quedarse descolgado. En una tarde especialmente dura, Adrián Niño ha sido uno de los protagonistas al firmar uno de los dos tantos de su equipo. Sin embargo, el delantero no ha escondido su frustración por un resultado que vuelve a dejar a los suyos con las manos vacías.

"Bueno, la verdad que es difícil hablar hoy. Estamos en una situación un poco difícil, pero bueno, los goles de poco valen si no se da el resultado", ha reconocido tras el encuentro en los micrófonos de Movistar Plus, poniendo el foco en la necesidad de que el trabajo colectivo termine traduciéndose en puntos.

Adrián Niño confía en que el equipo reaccionará

Pese al duro golpe, el atacante también ha querido destacar la actitud de un Málaga que no ha dejado de buscar una reacción durante el partido. El equipo ha seguido intentándolo hasta los últimos minutos, una insistencia que no ha sido suficiente para evitar una derrota contundente, pero que Niño considera fundamental para cambiar la dinámica. Preguntado por esa confianza que han demostrado sus compañeros pese a las dificultades, el futbolista ha defendido el carácter del vestuario y su compromiso con la causa. "Bueno, si algo identifica a este equipo es que no va a parar de intentarlo, de que lo vamos a dar todo cada vez que podamos", ha explicado.

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La afición del Málaga necesita motivos para creer y Niño ha querido lanzar un mensaje de esperanza después de otra jornada para olvidar. Con el equipo en el fondo de la clasificación y sin haber estrenado todavía su casillero de victorias, el delantero confía en que la recompensa acabará llegando si mantienen la insistencia y corrigen los errores. "Sí, estoy seguro de ello; la primera victoria llegará", admite. Una declaración breve, pero cargada de intención, con la que intenta levantar el ánimo de un malaguismo que necesita resultados urgentes.