David Torres 10 JUN 2026 - 15:15h.

Autor del gol 3000, fue el primer técnico que se cargó Peter Lim

Pizzi, el primer técnico que se cargó Peter Lim, habla de Vinicius y Xabi Alonso: “Las reglas son para todos sin excepción"

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ValenciaJuan Antonio Pizzi, ex jugador y ex entrenador del Valencia CF, se encuentra en Argentina tras haber concluido sin éxito su etapa como seleccionador de Kuwait. Al quedase fuera del Mundial, se acabó su contrato y no le ampliaron. Ahora, esperando una nueva oportunidad y deseando volver a LALIGA, dónde triunfó como futbolista y como técnico, analiza la situación del conjunto de Mestalla, al cual conoce muy bien.

Pizzi, que acaba de cumplir 58 años, dejó huella en el Valencia CF tanto como delantero, anotando el gol 3.000 del club en Primera División y alcanzando las semifinales de la UEFA Europa League. Durante la temporada 1993-94, marcó 5 goles en 33 partidos oficiales. Una década después, ya como técnico, regresaría a Mestalla para dirigir al Valencia CF en la temporada 2013-14, destacando por una victoria 2-3 en el Camp Nou contra el FC Barcelona y por alcanzar las semifinales de la Europa League, aunque fue destituido en julio de 2014. Durante su etapa, el equipo mostró una notable mejoría pero fue despedido en pleno proceso de venta a Peter Lim, que ya mandaba y decidió poner a Nuno en su lugar ese verano. En ese período, Pizzi dirigió al Valencia CF durante 33 encuentros en la temporada 2013-14, con un balance de 14 victorias, 10 empates y 9 derrotas.

Pizzi siente tristeza por el Valencia CF

Ahora, desde su retiro en Argentina, ha atendido a Marca y ha analizado la situación del club. Ha pasado mucho tiempo, él fue el primer entrenador que amortizó Peter Lim (aún antes incluso de entrar en el club) pero no guarda rencor, sino pena. "No estoy al tanto de la forma de trabajar del equipo, me fui hace mucho tiempo. Lógicamente me causa tristeza que un club de la masa social del Valencia, con esa pasión que tiene, no sea protagonista en LALIGA española".