Pablo Sánchez 21 OCT 2026 - 19:25h.

El Celta descarta fichar a un delantero por la lesión de Borja Iglesias: "Confiamos en que volverá pronto"

El míster insiste en la importancia de la concentración

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El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, admitió este miércoles, en la víspera del duelo contra el Celtic en Glasgow, que su equipo necesita “sumar lo antes posible” para no quedarse sin opciones de pasar a la siguiente ronda de la Europa League.

“Estamos en una competición corta y necesitamos sumar lo antes posible, ojalá mañana sea de tres. Creo que hemos tenido muy cerca poder puntuar en los dos partidos anteriores, por lo menos creo que hemos merecido un punto o los tres. Ahora lo que toca es centrarnos en el juego para poder competir ante un rival que está en la misma situación que nosotros”, comentó.

En la rueda de prensa oficial previa al encuentro en Celtic Park, el técnico gallego incidió en que “cada error te va a penalizar” en la competición continental, por eso avisó de la importancia de hacer “un partido lo más completo posible” ante el conjunto escocés.

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Cómo llega la plantilla al duelo europeo

El técnico gallego espera que sus futbolistas jueguen “liberados” porque él siente que “el sentimiento de arraigo” que hay entre los canteranos les está jugando “una mala pasada” en muchos momentos de los partidos.

“Nuestra competición principal y la que sustenta todo es LaLiga. Jugar competición europea por segundo año consecutiva es un sueño. Queremos ser competitivos y ganar todos los partidos, pero creo que hay un punto distinto entre esta competición y la Liga. Por eso creo que hay que disfrutar más de estos partidos”, subrayó Giráldez, quien avanzó que Iago Aspas está “para tener minutos, pero no los 90 pese a que él siempre quiere jugar”.