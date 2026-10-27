Redacción ElDesmarque Madrid, 27 OCT 2026 - 16:01h.

El conjunto de Manolo González debuta en la competición copera ante el Sestao River en una eliminatoria a partido único

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El RCD Espanyol inicia su camino en la Copa del Rey con una visita al Sestao River. El conjunto catalán afronta la primera ronda con el objetivo de conseguir el billete para la siguiente fase y evitar una eliminación ante un rival de inferior categoría. El encuentro se disputa en Las Llanas y se resolverá a partido único, por lo que ambos equipos se juegan su continuidad en el torneo.

Horario y dónde se juega el Sestao River - Espanyol

El partido entre el Sestao River y el Espanyol se juega este martes 27 de octubre a las 19:00 horas (horario peninsular) en el estadio de Las Llanas, en Sestao. El equipo blanquiazul parte como favorito por su categoría, pero deberá demostrarlo sobre el césped ante un conjunto local que tratará de aprovechar el apoyo de su afición.

El formato de la Copa del Rey ofrece cada temporada oportunidades para que equipos modestos sorprendan a clubes de Primera División, por lo que el Espanyol tendrá que afrontar la eliminatoria con la máxima concentración tras llegar en una racha de malos resultados. El objetivo de los catalanes es superar este primer compromiso y seguir avanzando en una competición que permite abrir una vía alternativa para pelear por un título.

Cómo y dónde ver el Sestao River - Espanyol por televisión

El encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey podrá verse en directo por televisión a través de M+ LALIGA, en los diales 54 y 110, y LaLiga TV Bar. Los aficionados de ambos equipos podrán seguir el partido desde las 19:00 horas para conocer qué conjunto logra el pase a la siguiente ronda. Al disputarse a partido único, no habrá encuentro de vuelta: el vencedor continuará en el torneo y el eliminado pondrá fin a su participación en esta edición de la Copa del Rey.