Alineaciones confirmadas de Getafe y Lugano hoy, jornada 2 de la Conference League

Pablo Sánchez 22 OCT 2026 - 17:36h.

Ángel Torres y el "equipillo" valenciano que le ha robado a Dani Parejo

Así salen José Bordalás y Croci-Torti

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El Getafe afronta su segundo encuentro de la Conference League y lo hace recibiendo al Lugano en el Coliseum Alfonso Pérez. El equipo de José Bordalás igualó en Rumanía hace una semana, meintras que el cuadro suizo sumó el triunfo en su primer envite de la competición. Con solo seis jornadas en esta Fase Liga, lo que suceda este jueves cobra bastante importancia de cara a la clasificación.

Un rato antes del inicio del choque, tanto José Bordalás como Mattia Croci-Torti dieron a conocer los onces con los que ambos equipos saltarán al terreno de juego.

Once inicial del Getafe

José Bordalás sale con David Soria; Kiko Femenía, Abqar, Valou, Davinchi; Djené, Francho; Andrés García, Borja Mayoral, Risco e Iván Azón.

En el banquillo se quedan Letacek, Ferrer, Sazonov, Mario Martín, Gudelj, Satriano, Ramón Terrats, Boselli, Enes Ünal, Mojica.

Once inicial del Lugano

El Lugano parte de inicio con Von Ballmoos; Papadopoulos, Moi, Delcroix; Zanotti, Bislimi, Grgic, Dos Santos, Cimignani; Ajeti y Moncada.

En la banca se quedan Gebhardt, Mina, Karimov, Kelvin, Alioski, Kendouci, Castro, Pihlstrom, Martim Marques y Behrens.