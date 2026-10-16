Joaquín Anduro 16 OCT 2026 - 13:10h.

Croacia, indignada por el comportamiento de los ultras del Hajduk

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La Conference League vivió este jueves su primera jornada de la fase liga y, más allá del empate del Getafe en Rumanía con golazo de Gudelj, también se vivieron momentos de "vergüenza". Así se han calificado por parte de los distintos partidos políticos de Croacia los cánticos nazis y antisemitas por parte de la afición del Hajduk Split antes y durante el partido ante el Ajax disputado en el Estadio Poljud.

Durante la marcha de los seguidores del equipo croata hacia el estadio de Split, algunos aficionados corearon consignas como '¡Aplastad a los judíos!', '¡Auschwitz, Auschwitz!' y '¡Levántate, Adolf!', en referencia a Adolf Hitler, en unos incidentes que está investigando la policía del país balcánico. También se escucharon cánticos en homenaje a los ustachas, el movimiento fascista croata que colaboró con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y referencias a los campos de exterminio.

La Embajada de Israel en Croacia expresó su "profunda consternación" por lo ocurrido y condenó enérgicamente los cánticos antisemitas y nazis, al tiempo que instó a las autoridades croatas a rechazar de forma inequívoca estas manifestaciones de odio. El Gobierno croata también condenó los incidentes y anunció que la policía ha abierto una investigación para identificar y procesar a los responsables.

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"Este comportamiento vergonzoso representa una negación del deporte y de los valores democráticos que la Croacia moderna tanto aprecia", señaló el Ejecutivo en la red social X. Los principales diarios croatas coincidieron este viernes en calificar de "vergüenza" lo ocurrido, mientras que los partidos de izquierda responsabilizaron al Gobierno conservador de Andrej Plenkovic de haber mantenido durante años una actitud demasiado tolerante hacia el revisionismo histórico y la exaltación del fascismo croata.

"Glorificar a Hitler, invocar Auschwitz y llamar a la violencia contra los judíos no son provocaciones que puedan relativizarse, sino una abierta propagación del odio que exige una respuesta urgente del Estado", denunció el Partido Socialdemócrata (SDP), principal formación de la oposición.

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El Hajduk Split-Ajax, marcado por los incidentes

Los incidentes también se trasladaron al interior del estadio, donde el partido tuvo que interrumpirse en el minuto 77, cuando el Hajduk ganaba por 2-1, debido al lanzamiento masivo de bengalas y petardos. Una densa humareda cubrió el terreno de juego y obligó al árbitro a enviar a los futbolistas de ambos equipos a los vestuarios.

La policía intervino en varias ocasiones antes y después del encuentro para impedir enfrentamientos entre aficionados y detuvo a más de un centenar de personas. El Hajduk logró mantener su ventaja y hacerse con la victoria (2-1), aunque ahora se expone a una posible sanción de la UEFA por los incidentes protagonizados por sus seguidores.