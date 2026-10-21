Álvaro Borrego 21 OCT 2026 - 19:47h.

Isco, Parrott, Antony y Ez Abde son las grandes referencias de un once en el que solo repiten cinco futbolistas

Diez cosas del Feyenoord, rival del Betis en Champions, que es imposible que sepas

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Ni los más ambiciosos del lugar fantasearían con un pleno de victorias del Real Betis en la Champions League. Un objetivo tan optimista como cada vez más realista, aunque para ello los verdiblancos deban superar al Feyenoord neerlandés. Ese es el propósito que tiene entre ceja y ceja el conjunto bético pero sobre todo Manuel Pellegrini, quien ya ante el FC Barcelona rotó pensando en este tercer compromiso continental. El club sueña con colarse por primera vez en las rondas eliminatorias de la Liga de Campeones, posibilidad que quedará al alcance de la mano si este miércoles se logran los tres puntos en La Cartuja. Y el ingeniero ejerce sin titubeos ni probaturas, poniendo toda la carne en el asador. Con Isco Alarcón, Antony, Ez Abde y Troy Parrott sobre el campo.

Pellegrini, con todo

En total son seis los cambios que ha realizado el entrenador respecto al compromiso liguero. Las grandes 'sorpresas', por llamarlo así, son la continuidad de Héctor Bellerín, pese al gran nivel ofrecido por Ángel Ortiz contra el Oporto, y el regreso al once de Marc Roca, por más que Facundo Bernal haya sido sancionado para los próximos cuatro compromisos (tres de Liga y uno de Copa). La lesión de Cucho Hernández le brinda de manera obligada a Troy Parrott, llamado a llevar el peso ofensivo del equipo y sobre todo reivindicarse para intentar amarrar su sitio en el once. Vuelven Isco Alarcón y Antony después de tener algo de descanso contra el FC Barcelona.

Conviene recordar que el técnico chileno no podrá contar hoy con Cucho Hernández ni Junior Firpo, ausentes por lesión, además de haber dejado fuera de la lista al canterano Manu González y a Iker Losada.

El Real Betis sale con Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals; Antony, Isco, Abde; y Parrott.

Valente y Moussa, las grandes esperanzas del Feyenoord

El conjunto neerlandés llega a La Cartuja como líder de la Eredivise, siendo el único equipo que aún no conoce la derrota en el campeonato local, y sobre todo avalado por su irrenunciable apuesta por la pelota y el juego. Estas son también las principales virtudes del equipo que dirige el exazulgrana Giovanni van Bronckhorst, que tiene a su equipo primero de Países Bajos con siete victorias y dos empates en nueve jornadas y que alterna su capacidad ofensiva ante los espacios del rival con las concesiones en defensa.

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Los nombres propios del cuadro de Rótterdam son, sobre todo, el centrocampista Luciano Valente como eje del juego de los de Van Bronckhorst, además del español Nacho Ferri y el extremo internacional argelino Anis Hadj Moussa como principal baza desequilibrante del juego de ataque neerlandés.

El Feyenoord sale con: Ernst; Read, St. Juste, Mika Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri y Valente.