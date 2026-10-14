Álvaro Borrego 14 OCT 2026 - 19:48h.

Ángel Ortiz y Deossa salen como titulares, mientras que André Silva será la gran referencia en el FC Porto

Calendario y rivales del Betis en Champions y próximo partido tras jugar contra el FC Porto

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Era un 13 de septiembre de 2005. El himno de la Champions League sonaba por primera vez en el Benito Villamarín. 21 años han pasado desde entonces. 7701 días eternos. Hoy volverá a ocurrir en la nueva casa del Real Betis Balompié, La Cartuja, lugar en el que los de Manuel Pellegrini buscarán encadenar su segundo triunfo consecutivo y engordar todavía más sus opciones de estar en las rondas eliminatorias. Con Antony, Troy Parrott, Isco Alarcón o Dani Ceballos como principales argumentos. Enfrente estará un FC Porto que llega con la moral por las nubes, nada menos que siendo líder de su liga en Portugal, aunque con varias bajas de enjundia como la de William Gomes o Bednarek.

Ángel Ortiz, la gran novedad en el Betis

Manuel Pellegrini, fiel como pocos a sus ideas, ha introducido varias novedades sustanciales. La gran noticia es la titularidad de Ángel Ortiz, pensando en dosificar esfuerzos y darle un descanso a Héctor Bellerín. Vuelve Marc Bartra al centro de la zaga y Nelson Deossa emerge como otra de las grandes novedades en detrimento de Pablo Fornals. Dani Ceballos deberá seguir esperando para su primera titularidad. Troy Parrott también vuelve a escena.

El Betis sale con: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra; Natan, Fran García; Marc Roca, Deossa, Isco; Antony, Abde y Troy Parrott.

En el banquillo se quedan Diego Conde, Bellerín, Diego Llorente, Facundo, Pablo Fornals, Cucho Hernández, Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Lo Celso, Dani Ceballos y Morante.

El FC Porto, condicionado por las bajas

Los lusos llegan a La Cartuja en un buen momento fruto de una solidez defensiva sustentada en la muralla polaca en el eje de su zaga, formada por Jan Bednarek (hoy suplido por Rosario al estar sancionado) y Jakub Kiwior, y completada por el centrocampista argentino Alan Varela, uno de los principales retos a los que se enfrentará el Betis.

La defensa blanquiazul ya le plantó cara al Manchester City de Erling Haaland, aunque un doblete del goleador noruego acabó asegurando la trabajada victoria inglesa, por lo que el FC Porto buscará ahora su primer triunfo en Champions. Y lo hará en un escenario con un significado especial para los lusos, ya que fue aquí donde, en 2003, bajo la dirección de José Mourinho, derrotó al Celtic escocés para alzarse con la Copa de la UEFA.

Una de las grandes bazas del conjunto dirigido por Farioli será el centrocampista gallego Gabri Veiga, quien no solo es el eje central de todo el juego de los 'dragones', sino también su máximo goleador, con cuatro goles. El exjugador del Celta de Vigo, ha asumido el papel de goleador mientras el Oporto espera la recuperación de su delantero estrella, el internacional español Samu Aghehowa, que acaba de reincorporarse tras una ausencia de siete meses por lesión y vuelve a salir de inicio.

El puesto que tradicionalmente ocupaba Samu será para André Silva, un delantero que conoce bien el fútbol español por sus etapas en el Sevilla, la Real Sociedad y el Elche. El principal quebradero de cabeza para Farioli es el esguince del extremo William Gomes, lo que abre la puerta del once al vasco Borja Sainz, ex del Alavés, que suele ser el "arma secreta" del técnico para la segunda mitad.

El FC Porto sale con Diogo Costa; Martim Fernandes, Rosario, Kiwior, Moura; Varela, Gabriel Veiga, Froholdt; Sainz, Pepé y André Silva.

En el banquillo se quedan Claudio Ramos, Samu, Sanusi, Hwang, Nehuén Pérez, Alberto Costa, Giménez, Souza, Fofana, Luis Gomes, Pietuszewski y Joao Teixeira.